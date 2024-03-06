۳ بازیکن برتر پرسپولیس در این فصل/ نگاه ویژه اوسمار به باتجربه ها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با گذشت ۱۸ هفته از رقابت‌های لیگ برتر با ۳۶ امتیاز و پس از استقلال تهران در رده دوم جدول قرار دارد. هدایت پرسپولیس در نیم فصل اول بر عهده یحیی گل محمدی بود و پس از جدایی این مربی در پایان هفته پانزدهم، «اوسمار ویه را» مربی برزیلی این تیم، به عنوان سرمربی انتخاب و معرفی شد.

پرسپولیس در ۴ دیداری که هدایت آن را اوسمار بر عهده داشته (۳ دیدار لیگ برتر و یک بازی جام حذفی) توانسته ۳ پیروزی کسب کند و تنها در برابر آلومینیوم اراک در هفته شانزدهم این تیم نتیجه را واگذار کرد.

مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فر و امید عالیشاه ۳ بازیکنی هستند که در این فصل با عملکردی که از خود نشان داده‌اند، ۳ بازیکن برتر این تیم تا به اینجای مسابقات هستند. ترابی در نیم فصل اول گلی برای پرسپولیس به ثمر نرساند اما با حضور خود در زمین توانست خطوط دفاعی حریفان را آزار دهد. این بازیکن در نیم فصل دوم تاکنون ۲ بار برای پرسپولیس گلزنی کرده و یک پاس گل هم برای هم تیمی‌های خود فراهم کرده است. طبق اعلام سایت‌های آماری، ترابی میانگین امتیاز ۲۰/‌‬ ۷ از ۱۰ را تاکنون کسب کرده است.

دانیال اسماعیلی فر که یکی از مهره‌های ثابت خط دفاعی پرسپولیس در سمت راست به شمار می‌رود یکی دیگر از بازیکنان مؤثر پرسپولیس در این فصل بوده است. این بازیکن هم از لحاظ هجومی و هم از لحاظ دفاعی مورد قبول کادر فنی پرسپولیس بوده و توانسته رضایت هواداران را هم جلب کند. اسماعیلی فر با ثبت دو پاس گل دومین بازیکن برتر تیمش از این حیث محسوب می‌شود. این بازیکن با وجود فیکس بودن در ترکیب پرسپولیس و ثبت عملکرد مؤثر اما جایی در اردوهای تیم ملی نداشته است. اسماعیلی فر امتیاز ۱۶/‌‬ ۷ از ۱۰ را به دست آورده است. او همچنین با ثبت ۴ پاس گل بهترین پاسور پرسپولیس در این فصل به شمار می‌رود.

سومین بازیکن برتر پرسپولیس در این فصل، امید عالیشاه است. او که کاپیتان اول سرخ‌ها به حساب می‌آید با هر بار حضور خود در زمین چه به عنوان یار اصلی و چه به عنوان بازیکن تعویضی توانسته عملکرد رضایت بخشی داشته باشد. عالیشاه به نسبت ترابی و اسماعیلی فر تعداد بازی‌های کمتری را برای پرسپولیس در این فصل انجام داده اما توانسته با توجه به درخشش در زمین بازی نمره قابل قبولی بگیرد. عالیشاه با ۳ پاس گل در کنار سروش رفیعی در رده دوم بهترین پاسورهای این فصل پرسپولیس قرار دارند، عالیشاه یک گل در این فصل برای پرسپولیس به ثمر رسانده که آن هم در برابر استقلال تهران رقیب دیرینه سرخ‌ها بوده و از این بابت محبوبیت ویژه‌ای در بین هواداران این تیم دارد. کاپیتان پرسپولیس امتیاز ۱۴/‏‬ ۷ از ۱۰ را تاکنون کسب کرده است.

این ۳ بازیکن در کنار وحید امیری، امید عالیشاه، محمدحسین کنعانی زادگان، علیرضا بیرانوند و… و. از جمله بازیکنان با تجربه پرسپولیس محسوب می‌شوند و اوسمار در ۴ دیداری که هدایت پرسپولیس را بر عهده داشته نشان داده که همواره از بازیکنان باتجربه به جای استفاده از جوانان در ترکیب تیم خود استفاده می‌کند و با توجه به حساسیت بازی‌ها در نیم فصل دوم او حساب ویژه‌ای روی بازیکنان باتجربه باز کرده است.