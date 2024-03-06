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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵

۳ پرسپولیسی در آستانه محرومیت از دربی

۳ پرسپولیسی در آستانه محرومیت از دربی

۳ بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در صورت دریافت اخطار در بازی با فولاد خوزستان دیدار دربی را از دست خواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر باید روز جمعه ۱۷ اسفند و در ورزشگاه آزادی به مصاف فولاد خوزستان برد. شاگردان «اوسمار ویه را» با ۳۶ امتیاز در مکان دوم جدول قرار دارند و امیدوارند تا با پیروزی برابر فولاد و از دست دادن امتیاز توسط رقبا خود را به صدر جدول برسانند.

محمدحسین کنعانی زادگان، سروش رفیعی و سعید صادقی ۳ بازیکن ۳ کارته پرسپولیس هستند که در صورت دریافت کارت در دیدار با فولاد بازی حساس و مهم تیم خود در برابر استقلال تهران در هفته بیستم لیگ برتر را از دست خواهند داد.

به همین جهت ممکن است اوسمار در بازی با فولاد از بازیکنانی استفاده کند که خطر محرومیت آنان را تهدید نخواهد کرد تا با تمام قوا در یکی از مهم‌ترین دیدارهای تیمش در نیم فصل دوم برابر استقلال تهران قرار گیرد.

تیم‌های پرسپولیس و استقلال روز چهارشنبه ۲۳ اسفند به مصاف هم خواهند رفت که با توجه به جایگاه دو تیم در جدول این بازی از حساسیت بالایی برخوردار است.

کد مطلب 6047786
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • امیر حسین AE ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
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      ای خدا ازت میخوام سروش و صادقی محروم بشن!! سروش توپ رو ازش میگیرن و سریع خطا میکنه دونه دونه ای هم پاس خوب میده! صادقی هم ۹۹ درصد از موقعیتهایی رو که به دست میاره رو خراب میکنه به هیچ وجه هم تو هیجده قدم پاس به کسی نمیده!! اون دانیال اسماعیلی فر هم نزاره عالی میشه

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