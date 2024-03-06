به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: یک کشتی هشدارهایی از یک نهاد که ادعا کرده نیروی دریایی یمن است، برای تغییر مسیر خود در دریای سرخ دریافت کرده است.

این سازمان با بیان اینکه این هشدار به مدت حدود ۳۰ دقیقه طول کشید، اما اعلام نکرد که این کشتی متعلق به چه کشوری بوده و با کدام پرچم در آب‌های دریای سرخ تردد کرده است و مقامات رسمی یمن و جنبش انصار الله نیز هنوز به این ادعای انگلیس واکنش نشان نداده‌اند.

این ادعای انگلیس در حالی است که سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرد که در حمایت از مظلومیت ملت فلسطین و پاسخ به تجاوزات آمریکا و انگلیس علیه یمن، دو ناوشکن آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار داده است.

یحیی سریع تأکید کرد که در این عملیات از موشک‌های دریایی و پهپاد استفاده شده است و نیروهای یمنی به عملیات‌های خود تا توقف جنگ در غزه و برداشتن محاصره این باریکه ادامه خواهند داد.