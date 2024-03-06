اعلام رای دیدار گهر زمین سیرجان و مس سونگون ورزقان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در جریان دیدار تیم‌های فوتسال گهر زمین سیرجان و مس سونگون ورزقان در لیگ برتر تخلفاتی از سوی تماشاگران تیم گهر زمین سیرجان مبنی بر فحاشی به یکی از بازیکنان تیم میهمان صورت گرفت و پرتاب مکرر بطری آب از سوی تماشاگران این تیم سبب چندین بار وقفه در ادامه مسابقه شد. کمیته انضباطی رأی خود را در خصوص یک دیدار صادر کرد.

این تیم داشتن ۳ بازیکن اخطاری، به محرومیت از برگزاری یک مسابقه خانگی بدون حضور تماشاگران به مدت ۶ ماه تعلیق شد و باید ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. در صورت بروز هرگونه تخلف تماشاگران در مسابقات بعدی، تیم میزبان علاوه بر تنبیه مقرر از قرار تعلیق محرومیت رفع اثر و اجرا خواهد شد. این رأی قابل تجدید نظر است.

تیم مس سونگون ورزقان به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری باید ۱۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.