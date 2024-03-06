زاخارووا: روسیه هیچگاه قصد حمله به کشوری را نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این کشور تهدیدات امنیتی غرب علیه خود را بی‌پاسخ نمی گذارد.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه در حال برنامه ریزی برای حمله به کسی از جمله ناتو نیست و هرگز چنین طرح هایی را مدنظر نداشته است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک نشست خبری گفت که روسیه برنامه‌ای برای حمله، تجاوز مستقیم یا غیرمستقیم، یا ایجاد درگیری با هیچ‌کشوری از جمله اعضای ناتو و آمریکا یا هر کشور دیگری ندارد. و همچنین هرگز چنین طرح‌هایی را نداشته است.

زاخارووا یادآور شد که در مقابل، ناتو، که شامل واشنگتن و لندن است، در اسناد غرب دسته جمعی روسیه را به عنوان یک تهدید مستقیم معرفی می کند.

دیپلمات ارشد روسیه افزود که این شواهد به روشنی از یک نگرش تهاجمی در قبال روسیه حکایت دارد. زاخارووا هشدار داد: مردم ناتو باید بدانند که هیچ تهدیدی علیه امنیت روسیه از سوی غرب، بی‌پاسخ باقی نمی ماند.