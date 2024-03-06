اصابت موشک به نزدیکی محل ملاقات زلنسکی و نخست وزیر یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی‌نیوز، به ادعای منابع، یک موشک نزدیکی محل ملاقات ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین با کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان در شهر بندری اودسا را هدف قرار داد.

این منبع با تایید این خبر گفت: این موشک در فاصله چند صد متریِ ما و در حالی که جلسه در جریان بود، فرود آمد.

به گفته وی، صرف نظر از زمانی که زلنسکی با حضور در خط مقدم جبهه، با نیروهای اوکراینی دیدار می‌کند، این «نزدیک‌ترین حادثه‌ای بود که از آغاز جنگ» برای رییس جمهور این کشور رخ می‌دهد.

با این حال، این منبع گفته که احتمالاً زلنسکی هدف این حمله نبوده و روسیه صرفاً به سوی اهداف معمول موشک شلیک کرده است. همچنین در این حادثه هیچکدام از مقامات آسیب ندیده‌اند اما دست کم پنج نفر کشته شدند.

زلنسکی در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر یونان گفت: همه حمله امروز را دیدیم. دیدید که با چه کسی سروکار داریم. برای آنها مهم نیست که کجا را هدف قرار می‌دهند. می‌دانم که این حمله قربانی داشت اما از جزییات اطلاعی ندارم.