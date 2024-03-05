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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۱۵

شویگو: روسیه در مسکو و لنینگراد منطقه نظامی ایجاد کرد

شویگو: روسیه در مسکو و لنینگراد منطقه نظامی ایجاد کرد

وزیر دفاع روسیه از عقب راندن بیشتر نظامیان اوکراینی از مواضع اطراف منطقه آودیوکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر دفاع روسیه تاکید کرد که نیروهای این کشور نظامیان اوکراین را از مناطق اطراف آودیوکا به عقب راندند.

«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه به نظامیان اوکراینی، که از منطقه آودیوکا عقب نشینی کرده اند، اجازه ندادند در مواضع جدید خود مستقر شوند.

وزیر دفاع روسیه در نشستی با مقامات ارشد نظامی این کشورگفت: پس از فرار نظامیان اوکراینی از آودیوکا، سربازان روسی به آن‌ها اجازه ندادند تا در خط استپوو-لاستوکینو-سورنوی موقعیت خود را استحکام بخشند و همچنان نیروهای دشمن را به سمت غرب وادار به عقب نشینی کردند.

شویگو گفت که روسیه به دلیل استقرار نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای این کشور، مناطق نظامی در لنینگراد و مسکو را ایجاد کرده است.

وزارت دفاع روسیه هم روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش روسیه موفق شدند مواضع خود در محور آودیوکا تقویت کنند. درگیری در این محوربیش از ۴۹۰ کشته و زخمی بر روی دست ارتش اوکراین گذاشت.

کد مطلب 6047306

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