رهایی گروگان ۴۱ ساله در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان افزود: ماموران انتظامی بخش قلعه فاضی شهرستان بندرعباس از وقوع یک فقره گروگانگیری در روستای دهنو از توابع شهرستان بندرعباس مطلع شدند و بلافاصله پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی تصریح کرد: ماموران با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بررسی و تحقیقات میدانی صورت گرفته مشخص شد چهار نفر با دو قبضه سلاح با دو دستگاه خودرو پژو پارس سفید و مشکی به درب منزل فردی ۴۱ ساله مراجعه و وی را ربوده و از محل متواری شده اند که شناسایی و دستگیری آدم ربایان در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی استان هرمزگان، نگیزه آدم ربایی را اختلاف مالی در زمینه معاملات و خرید و فروش مواد مخدر عنوان کرد، خاطرنشان کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهمان آدم ربایی را شناسایی و با هوشمندی و بهره گیری از شیوه های پلیسی فرد ربوده شده صحیح و سالم آزاد و به آغوش خانواده بازگشت و تلاش ماموران برای دستگیری متهمان آدم ربایی ادامه دارد.