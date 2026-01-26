به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اهمیت مدیریت هوشمندانه صنعت گردشگری در شرایط متغیر منطقهای و بینالمللی، اظهار کرد: گردشگری ایران با تکیه بر برنامهریزی منسجم و راهبردهای هدفمند، در مسیر بازسازی، تثبیت و تقویت جایگاه خود در بازارهای داخلی و جهانی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ماهیت صنعت گردشگری مبتنی بر اعتمادسازی و استمرار ارتباطات بینالمللی است، افزود: در دولت چهاردهم، رویکرد اصلی بر تقویت زیرساختها، تنوعبخشی به بازارهای هدف و فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده گردشگری کشور متمرکز شده و نتایج این سیاستها بهتدریج نمایان خواهد شد.
محسنیبندپی با تاکید بر دیپلماسی فعال گردشگری تصریح کرد: حضور مؤثر و هدفمند ایران در نمایشگاههای معتبر بینالمللی گردشگری، یکی از راهبردهای اصلی برای حفظ و ارتقای سهم کشور در بازار جهانی است. معرفی ظرفیتهای متنوع گردشگری ایران در این رویدادها، با رویکرد حرفهای و منسجم دنبال میشود.
وی گردشگری سلامت و گردشگری زیارت را از محورهای راهبردی و پایدار توسعه گردشگری کشور دانست و گفت: آییننامه گردشگری سلامت مراحل نهایی تصویب را طی میکند و با رونمایی از برند و نشان ملی گردشگری سلامت، انسجام نهادی و هماهنگی بین دستگاههای مسئول به شکل نظاممند تقویت خواهد شد.
معاون گردشگری کشور با اشاره به برگزاری نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایعدستی در بازه ۲۳ تا ۲۶ بهمنماه اظهار کرد: راهبرد وزارتخانه بر برگزاری نمایشگاهی منسجم، کیفی و باشکوه است که ویترینی از توانمندیهای گردشگری و صنایعدستی کشور باشد.
وی افزود: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای ۳۱ استان کشور، بهویژه استانهای نوظهور گردشگری است و سال گذشته نیز این رویکرد منجر به رشد ملموس در برخی استانها شد.
محسنیبندپی با تاکید بر نقش بخش خصوصی در پویایی صنعت گردشگری گفت: حمایت از آژانسها، هتلها و فعالان گردشگری با رویکرد تسهیلگری و رفع موانع، بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد و بستههای حمایتی متناسب با شرایط موجود در حال پیگیری است.
معاون گردشگری کشور در پایان با اشاره به مدیریت امور گردشگران خارجی در مقاطع خاص افزود: تمام تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران خارجی اتخاذ شد و با هماهنگی کامل دستگاهها، روند خدماترسانی و خروج گردشگران با آرامش و نظم کامل انجام گرفت.
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