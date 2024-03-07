برگزاری همایش ملی نقش تشکلهای شاهد و ایثارگر در پدافند غیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رستمیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: جامعه ایثارگری همواره پیشرو، پیش برنده، راهبر، میدان دار و پیش قراول بودهاند. تشکلهای شاهد و ایثارگر به عنوان کسانی که میخواهند جامعه باارزش افضل انسانها را راهبری کنند، باید خصوصیات و توانمندیهایی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه هر تشکل شاهد و ایثارگر خود میتواند تحولی عظیم در جامعه ایجاد کند، بر لزوم آموزش تشکلهای شاهد و ایثارگر تاکید و تصریح کرد: با برقراری ارتباط آموزشی و مهارت آموزی این تشکلها که فعال و رهبر افکار عمومی هستند، میتوانند در جامعه ایران اسلامی محور توسعه قرار گیرند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز اعلام کرد: در همین راستا همایش ملی تبیین نقش تشکلهای شاهد و ایثارگر در پدافند غیرعامل کشور به همت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، استانداری البرز و سازمان پدافند غیرعامل در روز شنبه ۱۹ اسفند ماه در البرز برگزار میشود.
رستمیان افزود: این مراسم با حضور تشکلهای شاهد و ایثارگر استانهای تهران و البرز با سخنرانی سردار قمی معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور با هدف تبیین نقش تشکلها در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه در سالن آمفی تئاتر اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز برگزار میشود.
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