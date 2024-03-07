یک اخلالگر نظام اقتصادی در اصفهان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پورظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت اطلاعاتی خود از فعالیت غیر قانونی یک شرکت هولدینگ در زمینه جذب سپرده‌های مردم و پرداخت سود با کارمزد بالا مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از کسب اطلاعات لازم و اطمینان از تخلف شرکت مذکور با هماهنگی مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از محل شرکت بازدید و ضمن جمع آوری مستندات مرتبط با فرار مالیاتی، اسناد مالی مرتبط به جذب سپرده و مشخصات سرمایه گذاران را کشف و نسبت به پلمب هولدینگ اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان کرد: در بررسی اسناد توقیفی مشخص شد ۹۶ نفر از شهروندان با تنظیم قرارداد اقدام به سپرده گذاری با مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال نزد مدیر شرکت کرده و وی به صورت ماهانه حدوداً ۵ الی ۱۰ درصد سود به آنان پرداخت می‌کرده است.

سردار علینقیان پور اظهار کرد: در ادامه مدیر شرکت به همراه پرونده اتهامی به بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان معرفی و ضمن تفهیم اتهام با قرار تأمین مقتضی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی منتهی به حیف و میل اموال و وجوه روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه اقدامات لازم پیرامون جرایم ارتکابی متهم در حال انجام است، گفت: با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی ۲۰ نفر از سپرده گذاران شناسایی و به این پلیس دعوت و مدارک و مستندات آنان اخذ و ضمیمه پرونده شد و سایر مالباختگان نیز از طریق مراجعه به خانواده و پدر متهم اقدام به دریافت خسارت و جبران ضرر و زیان وارده کردند. همچنین تعدادی دیگر از مال باختگان در مراجع قضائی اعلام شکایت کردند که شکایات آنان در حال رسیدگی حقوقی است.