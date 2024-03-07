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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۴۸

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

یک اخلالگر نظام اقتصادی در اصفهان دستگیر شد

یک اخلالگر نظام اقتصادی در اصفهان دستگیر شد

اصفهان - فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با اخلال در نظام پولی و بانکی کشور اقدام به جذب سرمایه ۲۰۰ میلیاردی از ۹۰ نفر کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پورظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت اطلاعاتی خود از فعالیت غیر قانونی یک شرکت هولدینگ در زمینه جذب سپرده‌های مردم و پرداخت سود با کارمزد بالا مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از کسب اطلاعات لازم و اطمینان از تخلف شرکت مذکور با هماهنگی مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از محل شرکت بازدید و ضمن جمع آوری مستندات مرتبط با فرار مالیاتی، اسناد مالی مرتبط به جذب سپرده و مشخصات سرمایه گذاران را کشف و نسبت به پلمب هولدینگ اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان کرد: در بررسی اسناد توقیفی مشخص شد ۹۶ نفر از شهروندان با تنظیم قرارداد اقدام به سپرده گذاری با مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال نزد مدیر شرکت کرده و وی به صورت ماهانه حدوداً ۵ الی ۱۰ درصد سود به آنان پرداخت می‌کرده است.

سردار علینقیان پور اظهار کرد: در ادامه مدیر شرکت به همراه پرونده اتهامی به بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان معرفی و ضمن تفهیم اتهام با قرار تأمین مقتضی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی منتهی به حیف و میل اموال و وجوه روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه اقدامات لازم پیرامون جرایم ارتکابی متهم در حال انجام است، گفت: با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی ۲۰ نفر از سپرده گذاران شناسایی و به این پلیس دعوت و مدارک و مستندات آنان اخذ و ضمیمه پرونده شد و سایر مالباختگان نیز از طریق مراجعه به خانواده و پدر متهم اقدام به دریافت خسارت و جبران ضرر و زیان وارده کردند. همچنین تعدادی دیگر از مال باختگان در مراجع قضائی اعلام شکایت کردند که شکایات آنان در حال رسیدگی حقوقی است.

کد مطلب 6048918

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 1
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      مقصر ان فرد نیست وقتی بازار ثابات ندارد و مردم برای گذاراندن زندگی به هر دری می زنند تا زندگیشان بگذرداین بدبختیها میشود
    • بی نام IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      1 0
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      از این آشغال ها متاسفانه تو این مملکت تا دلتون میخواهید متاسفانه هستند !!!!
    • پارسا IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      4 1
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      کسی نمیدونه اسم شرکتش چی بوده
      • IR ۰۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        7 0
        بانک و قرض الحسنه مهر
      • م IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
        0 1
        چرت میگی
    • ایرانی IR ۰۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      2 0
      پاسخ
      اگه این برنامه مبارزه با اختلاگرات اقتصادی در تمام دولتها ادامه داشته باشه اگه تباتی بینشون نشه جلوی اختلاسها ومفسدین اقتصادی کرفته میشه نظارت اصل کاره
    • IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 1
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      من نفهمیدم چه جرمی مرتکب شده سود. که میداده
    • بی نام IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
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      به نظر من اینایی که اختلاس میکنن و ثابت میشه رو خانوادگی باید اعدام کنن تا درسی بشه برا سایرین..
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      اسم اختلال گر چیست
    • مهدی IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      4 0
      پاسخ
      فقط بانک‌ها اجازه نزول دادن وگرفتن هستند.
    • مهدی IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      5 0
      پاسخ
      فقط بانک‌ها اجازه نزول دادن وگرفتن هستند.
    • علی IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      2 0
      پاسخ
      نظم اقتصاد کشور را بهم می‌زنند وشاید بیشتر مال باختگان طمح کارند باعث گرونی بیخودی مخصوصا در اجاره میشود
    • روح اله ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      همین‌ها ما تولیدکننده‌ها رو به خاک سیاه نشوندن و مجبور شدیم کارگر‌هامون رو اخراج و کارگاه رو تعطیل کنیم.دولت هم فقط نگاه کرد
    • جوان IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      2 0
      پاسخ
      جریان چای دبش چی شد؟

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