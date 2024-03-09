قدردانی از یک روحانی حامی تئاتر/ تاثیر تئاتر بیشتر از سخنرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری تئاتر شبستان، آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی «تئاتر شبستان» عصر روز جمعه ۱۸ اسفند با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام کمال خداداده رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: اینکه شعار بازگشت به مساجد را مطرح کردیم و مساجد باید کانون‌های اصلی تربیت نیرو در حوزه‌های مختلف باشند، یکی از نمودهای آن برگزاری چنین جشنواره‌ای است.

وی سپس از دست‌اندرکاران، کارگردانان، بازیگران و نویسندگان این جشنواره قدردانی کرد و گفت: کار مهمی به سامان رسید و این آغاز کار است. از داوران نیز تشکر می‌کنم که حضور یافتند و همراهی کردند.

محمدمهدی اسماعیلی تاکید کرد: انتظار می‌رود که این جشنواره به صورت کمی و کیفی گسترش پیدا کند. گروه‌های نمایشی که در اینجا حضور دارند، کارهای‌شان را در مساجد انجام دادند و ارزشمند است.

وی یادآور شد: در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ اقدامات بسیار زیادی برای حضور جوانان در مساجد انجام شد که یکی از آن‌ها رونق یافتن تئاتر بود. حجت الاسلام والمسلمین مروج یکی از آن‌هایی بود که در این حوزه پیشگام بود.

اسماعیلی بیان کرد: تئاتر، سرود و ... برای تعالی روح انسان‌ها در جامعه است. برگزاری پرشور این جشنواره ما را به آینده پرافتخار امیدوار می‌کند.

وزیر ارشاد توصیه کرد: در مسیر کارهای هنری از اخلاق و تزکیه نباید غافل شد. باید پیش‌بینی کرد تا مسیر فعالیت‌های هنری در طول زمان موجب رشد همه توانمندی‌ها شود.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین کمال خداداده رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در آیین اختتامیه نخستین دوره جشنواره ملی تئاتر شبستان گفت: برای برگزاری این جشنواره قریب به یک سال فعالیت شبانه‌روزی صورت گرفت.

وی یادآور شد: هنر تئاتر خاستگاه معارف دینی و انقلابی است و بازیگر و بیننده را هم به تفکر وامی‌دارد و هم دارای مهارت می‌کند. کسانی که تئاتر کار می‌کنند فرهیخته هستند؛ چراکه اهل مطالعه، تفکر و گفت‌وگو هستند.

خداداده تاکید کرد: ترویج تئاتر می‌تواند بصیرت را به مخاطب منتقل کند. تئاتر فارغ از برخی جلوه‌های کاذب و فریبنده است. در تئاتر قلم، کارگردان، سخن و تمام احساس هنرمند به صحنه می‌آید.

وی افزود: تلاش داریم تاریخ اسلام و قرآن را در قالب نمایش به مخاطبان مسجدی برسانیم.

رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور از وزیر ارشاد نیز تشکر کرد که پای بچه‌های مسجد ایستاده‌ است.

حسین عالم‌بخش دبیر نخستین جشنواره ملی تئاتر شبستان نیز در این مراسم گفت: ۵۳۶ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. ۲۹ اثر در ۴ بخش عمومی، مهر، کودک و نوجوان و تئاتر کاغذی به مرحله نهایی راه پیدا کردند. این گروه‌های نمایشی طی ۴ روز، ۱۳۰ اجرا در ۱۴ مسجد تهران داشتند که کم‌سابقه و بی‌نظیر بود.

عالم بخش در ادامه از رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و مسؤولان و کارکنان آن ستاد قدردانی و عنوان کرد: همه تلاش کردند تا هنرمندان در جشنواره بدرخشند. دور نیست آن روزی که هنر والای نمایش بتواند در مساجد اثرگذار باشد.

وی یادآور شد: مدرسه تئاتر شبستان به همت استادیارانش توانست چنین جشنواره‌ای را رقم بزند. در سال آینده همچون سال جاری در قالب این مدرسه به برخی از شهرها و استان‌ها سفر خواهیم کرد.

عالم بخش ابراز امیدواری کرد که این جشنواره در تقویم مناسبت‌های هنری کشور ماندگار شود و گفت: عزیزان بسیاری تلاش کردند تا این جشنواره برگزار و تئاتر با مساجد پیوند برقرار کند.

در ادامه از حجت‌الاسلام والمسلمین مروج به دلیل حمایت از هنرمندان برای اجرای تئاتر در مساجد قدردانی شد.

وی طی سخنانی گفت: من از سال ۱۳۴۹ تصمیم گرفتم تا مسجد را به پایگاه فرهنگی هنری موثر تبدیل کنم که اعضای آن جوانان باشند. از سال ۴۹ تا ۵۷، ۹ نمایشنامه یک و نیم ساعته در مساجد و حسینیه‌های تهران اجرا کردیم. از پیروزی انقلاب نیز حدود ۹ یا ۱۰ نمایش در مکان‌های مختلف به اجرا گذاشتیم.

این روحانی عنوان کرد: تعداد زیادی از اعضای گروه تئاتر اسلامی در دفاع مقدس به شهادت رسیدند و به همین دلیل در روند فعالیت‌ها خللی به وجود آمد.

مروج تاکید کرد: خدمت ائمه جماعات عرض می‌کنم که تئاتر و نمایش از هر برنامه دیگری و سخنرانی موثرتر است؛ ما تجربه کردیم و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم.

وی ابراز امیدواری کرد که مساجد به مراکز فرهنگی و هنری در سراسر کشور تبدیل شوند و گفت: برنامه‌های تبلیغی مهم هستند اما اگر کارهای هنری توسط افراد جوان و باتجربه انجام شود، در آینده موفق خواهیم شد بسیاری را با زبان شیرین تئاتر با دین و انقلاب آشنا سازیم. امیدوارم نمازگزاران نیز بهره کافی را ببرند.

در ادامه برگزیدگان بخش‌های مختلف نخستین جشنواره ملی تئاتر شبستان به شرح زیر معرفی شدند:

بخش مهر

قدردانی: فاطمه جعفری، نمایش «قدم نورسیده» از استان چهارمحال و بختیاری-شهرستان فارسان

برگزیده: رقیه عباسی، نمایش «خسوف عشق» از استان اصفهان-شهر کاشان

چهره‌پردازی

در این بخش هیچ گروهی حایز رتبه نشد.

موسیقی

قدردانی: سحر محسنی، نمایش «انواء» از استان مازندران شهر ساری، ام‌البنین حیدری، نمایش «خسوف عشق» از استان اصفهان-شهر کاشان

طراحی لباس

قدردانی: صدیقه الهی‌منش، نمایش «امانت خورشید» از استان قم

برگزیده: زهره فلاح، نمایش «خسوف عشق» از استان اصفهان-شهر کاشان

طراحی صحنه

قدردانی: زهره فلاح، نمایش «خسوف عشق» از استان اصفهان-شهر کاشان

برگزیده: نسرین قرائی، نمایش «انواء» از استان مازندران-شهر ساری

نمایشنامه نویسی

قدردانی: حسین ذوالفقاری، نمایش «انواء» از استان مازندران-شهر ساری، علی میرزا عمادی، نمایش «گیلدا» از استان چهارمحال و بختیاری-شهر سفید دشت

برگزیده: سید محمد علی موسوی، نمایش «خسوف عشق» از استان اصفهان-شهر کاشان

بازیگری

رتبه سوم: مهدیس رجبی، نمایش «انواء» از استان مازندران-شهر ساری

رتبه دوم: فاطمه دیدار، نمایش «خسوف عشق» از استان اصفهان-شهر کاشان

رتبه اول: رقیه عباسی، نمایش «خسوف عشق» از استان اصفهان-شهر کاشان

کارگردانی

قدردانی: سحر محسنی، نمایش «انواء» از استان مازندران-شهر ساری

برگزیده: ام‌البنین حیدری، نمایش «خسوف عشق» از استان اصفهان-شهر کاشان

با توجه به نوآوری در متن و اجرا و نورپردازی و هماهنگی همه عناصر نمایشی تندیس جشنواره و لوح تقدیر و جایزه ویژه هیات داوران به نمایش «خسوف عشق» تعلق گرفت.

بخش عمومی

پوستر و بروشـور

قدردانی: محمد طالبلی مقدم، نمایش «زمان متوقف شد» از استان خراسان شمالی

برگزیده: نازنین داودی، نمایش «فرکانس» از استان زنجان

چهره‌پردازی

در این بخش هیچ گروهی حایز رتبه نشد.

موسیقـی

قدردانی: محمد باقری نجار، نمایش «خالصانه‌ترین فریاد» از استان خراسان رضوی-روستای علی آبادکشهر

طراحی لباس

قدردانی: جهانگیر چالاکی، نمایش «گمشده در میان ابرها» از آذربایجان شرقی

برگزیده: سحر محسنی، نمایش «مجنون» از استان مازندران-شهر ساری

طراحی صحنه

قدردانی: مصطفی شکاریان، نمایش «زمان متوقف شد» از استان خراسان شمالی-شهر گوجه

برگزیده: مونس اخلاقی، نمایش «مجنون» از استان مازندران-شهر ساری

نمایشنامه‌نویسی

رتبه سوم: میثم آبادانی نویسنده نمایش «فرکانس» از استان زنجان

رتبه دوم: فرهاد قانعی‌فرد نویسنده نمایش «استحاله» از استان اصفهان

رتبه اول: علی ربیحاوی‌پور نویسنده نمایش «مجنون» از استان مازندران-شهر ساری

بازیگری

قدردانی: سپیده سلطانی و ریحانه منزه، نمایش «استحاله» از استان اصفهان

قدردانی: سید مهدی حسینی بازیگر، نمایش «فرکانس» از استان زنجان

بخش تئاتر کاغذی

موسیقی

قدردانی: یگانه عبدالمالکی، نمایش «ایستاده بر خاک» از کرمانشاه

برگزیده: فرناز جواری، نمایش «زال و سیمرغ» از کرمانشاه

پوستر و بروشور

در این بخش هیچ‌کدام از آثار حایز رتبه نشده است.

طراحی و ساخت عروسک

قدردانی: فرناز جواری، نمایش «زال و سیمرغ» از کرمانشاه

برگزیده: مینا حسنی، نمایش «مرد مهربان جنگل» از استان گیلان-شهر رشت

طراحی و ساخت دکور

قدردانی: فرناز جواری، نمایش «زال و سیمرغ» از کرمانشاه، حمزه خیری، نمایش «مرد مهربان جنگل» از استان گیلان-شهر رشت

برگزیده: سمیرا خانزادی و میترا محمدی، نمایش «فرزند نیل» از تهران

صداپیشگی

رتبه سوم: هانیه هادی‌نژاد، نمایش «بقچه زری» از استان هرمزگان-بندرعباس

رتبه دوم: گروه صداپیشگان نمایش «زال و سیمرغ» از کرمانشاه

عروسک‌گردانی

رتبه سوم: گروه عروسک‌گردانی نمایش «زال و سیمرغ» از کرمانشاه

رتبه دوم: گروه عروسک‌گردانی، نمایش «مرد مهربان جنگل« از استان گیلان-شهر رشت

نمایشنامه‌نویسی

قدردانی: فرناز جواری، نمایش «زال و سیمرغ» از کرمانشاه، یگانه عبدالمالکی، نمایش «ایستاده بر خاک» از کرمانشاه

برگزیده: مینا حسنی، نمایش «مرد مهربان جنگل» از استان گیلان-شهر رشت

کارگردانی

رتبه سوم: مینا حسنی، نمایش «مرد مهربان جنگل» از استان گیلان-شهر رشت

رتبه دوم: یگانه عبدالمالکی، نمایش «ایستاده بر خاک» از کرمانشاه

رتبه اول: فرناز جواری، نمایش «زال و سیمرغ» از کرمانشاه

گروه نمایشی برتر جشنواره در بخش تئاتر کاغذی: نمایش «زال و سیمرغ» از کرمانشاه

بخش کودک و نوجوان

پوستر و بروشـور

قدردانی: کمیل عباسی، نمایش «دوستی ابدی» از استان قم

برگزیده: پویا مظفری، نمایش «تعریف نمایش» از اصفهان-خمینی‌شهر

چهره‌پردازی

قدردانی: شکوفه گلبارانی، نمایش «تله‌موش» از استان البرز

برگزیده: امیرمهدی خروجیان، نمایش «پیراهن مشکی» از استان آذربایجان غربی-ارومیه

موسیقی

برگزیده: محمد معید کاملی، نمایش «تعریف عشق» از استان اصفهان-شهر خمینی‌شهر

طراح لباس

قدردانی: شکوفه گلبارانی، نمایش «تله‌موش» از استان البرز

برگزیده: فاطمه مرادی، نمایش «روزی که بهشتی شدم» از استان آذربایجان شرقی-تبریز

طراحی صحنه

قدردانی: امیرمهدی خروجیان، نمایش «پیراهن مشکی» از استان آذربایجان‌ غربی-ارومیه

برگزیده: امیرحسین زارع، نمایش «تعریف عشق» از استان اصفهان-خمینی‌شهر

نمایشنامه‌نویسی

قدردانی: سیدجواد رحیم‌زاده، نمایش «پیراهن مشکی» از استان آذربایجان غربی-ارومیه

برگزیده: محمدحسین نظری، نمایش «دوستی ابدی» از استان قم

بازیگری زن

رتبه سوم: مائده معصومه، نمایش «چادر سفید» از استان چهارمحال و بختیاری-شهر سفید دشت

رتبه دوم: فاطمه طلعت‌فر، نمایش «روزی که بهشتی شدم» از استان آذربایجان شرقی-شهر تبریز

رتبه اول: سروین اصلانی، نمایش «روزی که بهشتی شدم» از استان آذربایجان شرقی-شهر تبریز

بازیگری مرد

رتبه سوم: یاسین اصغری، نمایش «پیراهن مشکی» از استان آذربایجان غربی-شهر ارومیه

رتبه دوم: امیررضا امامی، نمایش «پیراهن مشکی» از استان آذربایجان غربی-شهر ارومیه

برگزیده: محمد کاوه، نمایش «تعریف نمایش» از استان اصفهان-خمینی‌شهر

کارگردانی

قدردانی: محمدجواد شعبانزاده، نمایش «دوستی ابدی» از استان قم

رتبه سوم: رضا خروجیان، نمایش «پیراهن مشکی» از استان آذربایجان غربی-شهر ارومیه

رتبه دوم: ریحانه رضایی، نمایش «روزی که بهشتی شدم» از استان آذربایجان شرقی-شهر تبریز

رتبه اول: ابراهیم سرشوق، نمایش «تعریف نمایش» از استان اصفهان-خمینی‌شهر

گروه نمایشی برتر بخش کودکان و نوجوانان جشنواره

گروه نمایش «تعریف نمایش» از استان اصفهان-خمینی‌شهر