به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکیبا در مراسم افتتاحیه آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای غرب کشور که با حضور معاون زیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه برگزار شد اظهار کرد: آزمایشگاه مرجع غرب کشور به همت دانشگاه علوم پزشکی تأسیس و راه اندازی شد که و به عنوان تنها استان کشور تمام آزمایشات در این مرکز به طور تجمیع شده بررسی خواهد شد.

وی افزود: این مرکز با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومانی در مساحت یک هزار و ۲۱۷ متر و متراژ زیر بنایی ۸۱۹ متر بنا شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه این مرکز آزمایشگاهی موقعیت مناسبی برای امر آموزشی دارد، تصریح کرد: اگر برنامه مسنجم و معینی برای امر آموزشی در نظر گرفته شود استان کرمانشاه بهترین پایلوت برای اجرای این برنامه خواهد بود و آمادگی لازم برای آن را نیز خواهد داشت.

شکیبا تاکید کرد: آزمایشگاه تجمیع طبی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه هم اکنون به دلیل توانایی انجام و بررسی‌های پاراکلینیکی جهت بیماری‌های رایج در بخش بیماری‌های مولکولی آزمایشات کرونا، انفولانزا، اچ آی وی، در بخش بی و شیمی، هماتولوژی، ایمورولوژ، بیماری‌های منتقل آب و غذا، اچ پی ال سی برای انواع بیماری‌های موقعست و تجهیزات لازم را دارد و نیازی به مراجعه به استان تهران نخواهند بود.

وی با بیان اینکه در زمینه آزمایشات «تی بی» به صورت کامل آزمایشات پوشش داده می‌شوند، گفت: تمام آزمایشات تشخیص طبی تمامی نمونه‌های شهرستان کرمانشاه به این آزمایشگاه تجمیع مرکز بهداشت منتقل می‌شود و با کیفیت و تجهیزات پیشرفته آزمایشات انجام می‌گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه عنوان کرد: پس از اینکه تمام آزمایشات در این آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای غرب کشور منتقل شد با استفاده از دستگاه و تجهیزات پیشرفته و با کیفیت نمونه‌ها بررسی و جواب نهایی بر روی کارتابل مرکز اصلی قرار داده می‌شود که با دسترسی تمام آزمایشگاه به این کارتابل جواب آزمایش به مراکز آزمایشگاهی ارسال می‌شود.

شکیبا با تاکید بر اینکه استان کرمانشاه تمام دستورات کشوری را در حوزه‌های درمان اجرا کرده، بیان کرد: دز همین راستا استان کرمانشاه در اجرای طرح پزشک خانواده و پویش ملی غربالگری به صورت پیشران رتبه نخست کشوری را به دست آورده است.