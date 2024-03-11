  1. مجله مهر
  2. فجازی
۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹

نگاه «مجله مهر» به بازخوردهای یک گزارش؛

درد دل‌های «فاروق» شنیده شد/ کاش بلوچ‌ها نظرات کاربران را بخوانند

درد دل‌های «فاروق» شنیده شد/ کاش بلوچ‌ها نظرات کاربران را بخوانند

گزارش «تشنه یک لیوان آب، بعد از سه روز باران!» و ویدیوی درد دل‌ها «فاروق» جوان بلوچی با بازخورد بسیار زیادی همراه بود و کاربران زیادی محبت و احترام خود را به اقوام ایرانی ابراز کردند.

خبرگزاری مهر، گروه مجله: سیل اخیر در جنوب سیستان و بلوچستان، یک بار دیگر نگاه‌ها را به سمت محرومیت و مظلومیت این منطقه جلب کرد و گرچه انتظارها بر این بود که گلایه‌ها و حرف‌های مردم منطقه حول موضوع سیل و زیرساخت‌ها بچرخد، اما حرف دیگری از میان گفت‌وگو با اهالی روستاهای دشتیاری و چابهار سر بر آورد.

مردم بلوچ از هم‌وطن‌های خود و بدرفتاری‌هایی که دیده بودند گلایه داشتند؛ گلایه‌ای که فاروق جوان ۲۲ ساله از اهالی روستا «بی‌بان‌زهی» آن را به زبان آورد. گزارش «تشنه یک لیوان آب، بعد از سه روز باران» که از شرایط این روستا در مجله مهر منتشر شد شامل ویدئویی بود که در صفحه اینستاگرام خبرگزاری مهر نیز در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

او در این ویدئو خاطره اولین و تنها سفرش به پایتخت را بازگو می‌کند: «رسیدم به یک اتوبان در تهران. خواستم ماشین سوار شوم؛ اما راننده گفت ما افغانی‌ها را سوار نمی‌کنیم. فحش داد!» فاروق گله‌مند، اصالت ایرانی‌اش را رو به دوربین یادآوری می‌کند و ادامه می‌دهد: «ما خودمان ملت ایران هستیم. ما بلوچ هستیم! به ما گفتند بی شناسنامه! فارس‌زبان‌ها خیلی با ما بدرفتاری می‌کنند. خیلی فحش می‌دهند. مخصوصاً در فضای مجازی… ما جزئی از ایران هستیم، ایرانی هستیم، بعد با ما این طور رفتار می‌کنند…»

ویدئوی درد دل‌های فاروق با دوربین مهر، نه تنها به یکی از پر بازدیدترین‌های صفحه اینستاگرامی مهر تبدیل شده، بلکه بسیاری از صفحات اینستاگرامی و تلگرامی نیز هم این ویدئو را بازنشر داده و با گذشت چند روز هنوز بازخوردها به آن ادامه دارد؛ بازخوردهایی که کاش فاروق هم آنها را بخواند.

از نژادپرستی‌ها خجالت می‌کشیم

گروهی از مردم شروع به عذرخواهی از قوم بلوچ کردند و نوشتند: «از طرف هر کسی به شما بی‌احترامی کرده است عذر خواهی می‌کنم.» یا «عزیزم شما تاج سر هستید، ما همه عاشق مردم سیستان و بلوچستان هستیم و شما هم‌وطن عزیز مایید. شما بسیار با محبت و گل هستید و از سردی‌ها و برخی توهین‌هایی که تحمل می‌کنید خجالت زده‌ایم.»

«فرداد» از تبریز برای مردم بلوچ پیام گذاشت: «شما عزیزان دل ما هستید؛ قدمتان روی چشم ما که در تبریز هستیم. شما افتخار ایرانید. بلوچ یعنی شرافت، یعنی ایمان و عشق.» بختیاری‌های کشور هم کامنت‌های زیادی در جواب فاروق گذاشتند. محمد نوشت: «بلوچ یعنی اصالت، از طرف برادر بختیاری‌ات.»، مسلم گفت: «شما تاج سر ما بختیاری‌ها هستید.» سیروس هم با این پیام ارادت خودش را نشان داد: «عزیزم، دردت به جانم… فدای هر چه بلوچ است، من بختیاری هستم و از طرف تمامی بختیاری‌ها می‌گویم که ما تمام بلوچ‌ها و سیستانی‌ها را دوست داریم.»

اهالی شمال کشور هم سلامی به فاروق و بلوچ‌ها دادند و محبت خود را با گذاشتن پیام‌هایی ابراز کردند. کاربی به نام «حمید» نوشت: «من بچه شمال هستم و درود بر مردم شریف غیرتمند سیستان و بلوچستان، درود بر سرزمین رستم دستان و نجیبان، سیستان و بلوچستان.» کاربری به اسم «فرهاد» نیز گفت: «ما فارس زبانان به شما هم‌وطنان افتخار می‌کنیم چرا که شما از تبار لیث صفاری و افتخار ایرانیان هستید.»

کاربری به اسم حامد با توجه به اینکه اغلب بلوچ‌ها، اهل سنت هستند گفته است: «شما بلوچ‌ها تاج سر من شیعه هستید. نوکرتان هم هستم هم‌وطن.» «فاطمه» از اصفهان درباره دوست داشتنی بودن بلوچ‌ها گفته و کاربران زیادی حرف او را تأیید کرده‌اند. کاربری به اسم «پیام» از اراک نوشته است: «زنده باد سیستان و بلوچستان؛ آنها بسیار خون‌گرم، مهمان‌نواز، شجاع و دلیر هستند». «نگین» هم از اردبیل درودی فرستاده و گفته است: «شما خواهر و برادران خونی مردم ایران هستید». «احمد» با اشاره به بخشی از صحبت فاروق مبنی بر اینکه او هم مانند سایر ایرانیان شناسنامه دارد نوشت: «سیستان و بلوچستان و مردم بلوچ، خودشان شناسنامه ایران هستند.»

تعدادی از کاربران نیز به نمایندگی از قوم کرد همدلی خود را با انتشار نظراتی نشان دادند. «داریوش» نوشت: «به عنوان یک کرد، به هم‌وطنی با شما افتخار می‌کنم». «هاشم» نیز این نظر را درج کرد: «شما یکی از اصیل‌ترین قوم‌های ایران هستید و این را من که کرد هستم می‌گویم.» نشان دادند.

درد دل‌های «فاروق» شنیده شد/ کاش بلوچ‌ها نظرات کاربران را بخوانند

خودستیزی

در بین نظرات، کاربرانی از اقوام دیگر نیز تجربه مشابه‌شان را نقل کرده بودند؛ کسانی که مانند فاروق خاطره تلخی از نژادپرستی داشتند. کاربری بدون نام نوشته بود: «به ما لرها هم توهین‌های بسیاری کرده‌اند… همه ما از یک نژاد هستیم و لر، ترک، کرد و بلوچ ندارد و تاریخ ایران بدون ما قومیت‌ها معنی ندارد.». «سجاد» یکی دیگر از کاربران در جواب فاروق نوشت: «برایم بارها موقعیت مشابه پیش آمده و من کرد هستم.»

کاربر دیگری برای گزارش «تشنه یک لیوان آب، بعد از سه روز باران» نوشته بود: «لباس هر منطقه ایران را به نمایش بگذارید و از آنها گزارش بروید. مردم آن قدر درگیر مسائل اقتصادی هستند که هموطنان را نمی‌شناسند. هر گزارش لباس مردم یک منطقه را کار کنید. شمال و جنوب و شرق و غرب کشور همچنان لباس سنتی می‌پوشند. هم باعث حفظ فرهنگ دیرینه می‌شوید و هم مظلومان را حمایت می‌کنید.»

درد دل‌های «فاروق» شنیده شد/ کاش بلوچ‌ها نظرات کاربران را بخوانند

«نژادپرستی» هرچند در باورهای دینی و ملی ما، مذموم است اما متأسفانه نشانه‌های آن میان مردم منطقه و حتی در داخل کشور میان اقوام به چشم می‌خورد. نگاهی گذرا به بازخوردها نشان می‌دهد امثال فاروق از قومیت‌های مختلف در مساحت ۱٫۶۴ میلیون کیلومتر مربع کشورمان کم نیستند؛ کسانی که به خاطر لباس، لهجه، گویش یا رسومات محلی و قومیتی خود زیر سوال رفته‌اند و از سوی کسانی که با اقوام ایرانی آشنا نیستند مورد تمسخر قرار گرفته‌اند؛ حال آنکه ایران کشوری با قوم‌ها و فرهنگ‌های مختلف است.

با همه اینها انتشار گزارش و ویدئوی اخیر فرصتی شد تا از طرفی این آسیب مورد توجه قرار بگیرد و از طرف دیگر کاربران زیادی فرصت آن را داشته باشند به قوم بلوچ و همه اقوام ایرانی محبت و احترام خود ابراز کنند.

کد مطلب 6050505

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    نظرات

    • کیا GB ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      101 0
      پاسخ
      توهین افرادی بی هویت به یک ایرانی اصیل با هویت. اگر هویت و اصالت ایرانی داشته باشند همه ایرانی ها را به یک چشم نگاه می کنند.
    • GB ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      60 3
      پاسخ
      تمرکز گرایی و بی توجهی به حاشیه ها و بخصوص مناطق مرزی و عدم سرمایه‌گذاری عواقب تلخی برای کل کشور و شهرهای بزرگ و بزرگترین مانع بر سر پیشرفت کشور است. سیاستی که از سالیان پیش در کشورهای پیشرفته بکار گرفته شده.
    • علیرضا IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      25 65
      پاسخ
      در اینکه بلوچان عزیز تاج سر هستن شکی نیست، اما عزیزان من هم رستم و هم یعقوب لیث صفاری سیستانی بودن نه بلوچ، امیدوارم منظور بد نگرفته باشین حرفمو،صرفا خواستم تصحیح کرده باشن
      • حسینی ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
        57 12
        بلوچ است و جویای نام آمدست درمورداقوام ومخصوصا رستم زال معلومات جنابعالی کم است یعقوب لیس سیستانی ورستم وسهراب بلوچ سیستان بوده اند.
      • بلوچ IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
        18 16
        😠😠😠😠😠
      • Zahra IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
        47 17
        دوست عزیز رستم سهراب یعقوب لیث صفاری بلوچ بودند سیستان هم حزب از بلوچستان بوده فردوسی در شاهنامه رستم رو بلوچ معرفی میکرد ی خورده شاهنامه بخونید دوست عزیزچ
      • علی خادمی IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
        17 1
        سلام،من یه شیعه ولی متولد خاش سیستان وبلوچستان و ساکن کرمان هستم،درود بر شرف هرچی اقوام ایرانی،من از نزدیک با بلوچها ارتباط دارم،بی نظیر،بی نظیر،بی نظیر]هرکی هرچی دلش میخواد بگه
      • مردم IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
        17 20
        خخخ حالا سیستان شده زیر مجموعه بلوچستان با میگن دیوار حاشا بلنده اما نه اینقدر جعل ندیده بودم واونی که این دوستمون زهرا خونده تاریخ نبوده قطعا تاریخ دست کاری شده بوده به نفع خودشون شک نکنید رستم یلی بود در سیستان در شاهنامه امده که یعقوب لیث در شمال سیستان یعنی در کنار کوخواجه قد علم کرد و شد حاکم
      • حسام AE ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
        22 23
        دوست عزیز ۹۸درصد سیستان و بلوچستان را بلوچ ها تشکیل می‌دهند و ۲درصد سیستانی ...اونوقت شماها میگید سیستانی ...بعدش برید تاریخ رو مرور کنید ببینید جنگی خان مغول و محمود خان افغان که بود و با سیستان چکار کرد ....بلوچها تنها قوم اصیل ایرانی هستن یعنی همون پارتها ...پس وای بلوچ یعنی کل ایران ...
      • یوسف US ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
        29 4
        برادر گلم رستم و یعقوب لیث از منطقه سیستان بودن ولی بلوچ بودن همان طور که در حال حاظر هم بیشتر جمعیت سیستان رو هم بلوچ ها تشکیل دادند ، سیستان قسمت کوچکی از بلوچستان بزرگ است
      • عیّار IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
        23 4
        کم کاری از صدا و سیماست اونم در چنین دورانی.ولی بد نیست بدانید قوم بلوچ نسبت به اقوام دیگه مهربان هست ولی سیستان با بلوچستان از نظر طبیعی و فرهنگ وزبان و قومیت تفاوت دارد و یعقوب لیث ورستم دستان سیستانی هستند ودران زمان بلوچها فقط در جنوب ومرکز بلوچستان بودند ودر زابل بلوچ نبودند حتی ۱۰۰سال پیش
      • عزیز IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
        8 0
        از زمان رضا شاه که سیستانی های خراسان را تبعید کرده به زابل کنونی که بلوچها بخاطر مهمان نوازی خودشان شما را نگذاشتند از بین بروید اسم اصلی این منطقه سگستان بوده و شهر سوخته جزیی از محل زندگی بلوچها در زمانهای قدیم والان است سیستانی در این منطقه نبوده اند یک گروه مال (کده) افغانستان و یک گروه مال ..
      • اصغر IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
        1 0
        سیستان هم قسمتی از بلوچستان بزرگ هست تا جای که هردوت تاریخ دان شهر سوخته را قسمتی از بلوچستان ذکر کرده
      • موسی کریم زایی IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
        1 0
        رستم دستان از بلوچ های سیستانی هست نه زابلی از قوم سرحدی هست
      • US ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
        1 0
        برادر عزیز کورد ولور وبلوچستان وترک وفایی همه برادریم وایرانی هستیم وبه ایران وایرانی بودنمان افتخار میکنم بنده کورد حق داره ناراحت بشه یک برادر کورد به خاطر مسخره ترامپ یه سیلی تو گوشش خوابوند فیلمش هم هست
      • کیانی IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
        0 0
        دوست عزیزی که اسمت عیار هست ساکنین اصلی و قدیمی سیستان بلوچ ها بودن خود کیانی ها که از وارثان یعقوب لیث صفاری هستند تا چند سده پیش در بمپور حکمرانی می کردن ولی خودشون رو بلوچ منتسب می کردن عده ای از کیانی ها در اطراف قلعه گنج هستند که خودشون رو بلوچ میدونن
    • مهدی IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      44 4
      پاسخ
      کاش توی گزارش اشاره می‌کردید که این افراد به گمان اینکه اهالی سیستان و بلوچستان، افغانستانی هستند به آنها توهین می‌کنند. و بگویید که مردم ایران و افغانستان به خصوص شهرهای مرزی، فرهنگ و لباس و غذا و حتی لهجه مشترک دارند. و توهین به هرکدام‌شان، توهین به دیگری است. نه به نژادپرستی.
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      2 1
      پاسخ
      سیستان و بلوچستان هردوفرزندان زال . زابل و زاهدان از زال جدشون گرفته شده . مردم کشورمون هم هم وطن هاشو ن از اتباع بیگانه افقان تشخیص میدن یسری افغانه رو اشتب میگیرند . دوواقع لباس افقان ها جلوش یه طرحی داره اونها میخان افقان ها خودشون جلوه بدن
    • علی خادمی IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      26 5
      پاسخ
      سلام،من یه شیعه ولی متولد خاش سیستان وبلوچستان و ساکن کرمان هستم،درود بر شرف هرچی اقوام ایرانی،من از نزدیک با بلوچها ارتباط دارم،بی نظیر،بی نظیر،بی نظیر]هرکی هرچی دلش میخواد بگه
    • سیستانی US ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      14 15
      پاسخ
      خدایش دمتون گرم خوب تاریخ جعل می کنید یه کتاب بیار اسم بلوچ توش باشه کجایه تاریخ اسمش اومده؟ سردار سورنا سیستانی یعقوب لیث سیستانی رستم سیستانی تاریخ جعل نکن
      • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
        15 0
        شما که خودت هویتت مشخص نیست با پرچم آمریکا مانور میدی دگه از ایرانی و سیستانی حرف نزن جانم
    • سیستانی US ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      3 19
      پاسخ
      بهتره یه خورده تاریخ بخونید یقوب لیث سیستانی سردار سورنا سیستانی رستم سیستانی اشکانی یا هم سیستانی تبار بودن اسم سیستانم از همون قدیم بوده سکستان سجستان سیستان اشکانی یا از یکی تیره هایه داهه هستند پرنی یا خب پرنی یا سیستانی هستند بخونید معلوماته تون بره بالا عزیزم من تاریخ جعل میکنی میگی بلوچ هستن
    • اسحق عرفانی IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      25 1
      پاسخ
      سلام برادر عزیزم اونی که اون حرفها را زده بویی از انسانیت ندارد من از طرفش معذرت میخوام ما همه ایرانی هستیم و از مرز وبوم خودمان دفاع کردیم و میکنیم
    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      10 0
      پاسخ
      فاروق جان برادر عزیز ناراحت نباش پیش میاد اما خودتان بهترمیدانید همه مثل هم نیستند من بین مردم بلوچ چند وقتی کار کردم درد برود دل پاکشان ازطرف یک برادر فارس زبان افغانستانی
    • مهر آب *. IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      17 0
      پاسخ
      سلام فاروق. شما وتمام اقوام کشورم ایران عزیزم وروی سر من عرب جا دارین..ببخشید. بی احترامی اقوام. بی اطلاعی از جماعت کشورم هست.
    • ایرانی IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      9 2
      پاسخ
      ایران یعنی ایرانی باهرزبان وقومیت ورنگ
    • عدالت IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      13 0
      پاسخ
      بی هویت به کسانی میگویندکه بوی انسانیت ندارن ودرذاتشان وجدان وشخصیت وجودنداردوتوهین می‌کند.به عنوان یه بلوچ به بلوچ بودنمان افتخارمیکنیم برادربلوچم هویت ماخدایی هست که مارومسلمان خلق کرده هویت ماغیرت شرافت ومهربانی هست نه شناسنامه بلوچ یعنی یه ایرانی باشرافت دربلوچستان غریب که خیلی هاکورن نمیبینن
    • غلام کوسه IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      12 0
      پاسخ
      باسلام خدمت تمامی عزیزان بلوچ. من بابلوچها زیاد هم سفره و همنشین بودم هم دوره خدمت هم بعد خدمت... توی شهر ماهم بلوچها زیاد زندگی می‌کنند خیلی هاشون هم دیگه قوم خیش شدن دختر دادن، دختر گرفتن. به نظر من بلوچها ازبهترین انسانهای روی زمین هستن.
    • US ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      7 10
      پاسخ
      شما خودتون مهد نژادپرستی هستین. از نژاد پرستی خجالت می کشین.
    • دهقان IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      2 7
      پاسخ
      سلام کلی طول کشید تا اشک چشمم کمتر شود تا پیامی بنویسم ولی هر چقدر فکر کردم نتونستم برای این درد بزرگ جوابی پیدا کنم
    • رضا ایران وطن AE ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      8 0
      پاسخ
      به هرجایی از ایران که بروی ایرانیان مهمان نواز هستند حتی اگر یک خارجی آفریقایی آمریکایی و...باشد. من به بلوچستان و سایر استان ها رفته ام همه مردم ایران به محض اینکه بدانند آدم خوبی هستی برایت خوبند دیگه برایشان مهم نیست پارسی بلوچی ترکی لری و... ولی اقوام بلوچ اکثرا با بلوچ رابطه صمیمی برقرار می‌کنن
    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      6 0
      پاسخ
      من خیلی ناراحت شدم وقتی اینها توهین بلوچ ایرانی هستندومن ازشما مزحت میخام من حاضرم به شما ای کاش میتوانستم در بلوچستان کمک کنیم ایرانی اکثریت دوستان داریم
    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      5 0
      پاسخ
      من خیلی ناراحت شدم وقتی اینها توهین بلوچ ایرانی هستندومن ازشما مزحت میخام من حاضرم به شما ای کاش میتوانستم در بلوچستان کمک کنیم ایرانی اکثریت دوستان داریم
    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      6 1
      پاسخ
      واقعا من خجالت مکشم از بلوچ توهین شده ما ایرانی شما دوست داریم در
    • غلامحسین GB ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      5 0
      پاسخ
      بااحترام قلبی به همه اقوام خون گرم ایران مخصوصان سیستان و بلوچستان همه مردم شریف ایران قابل احترام هستن حتی همسایگان عزیز ایران حالا اگر کسی بی احترامی کرده نشان از بی عقل بودن طرف بوده ایران ومردم شریف ایران سربلند همیشه قابل تعظیم واحترام هستن زنده و پاینده باد ایران قوی
    • ۰۹۱۵۳۲۰۴۴۵۷ IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      4 2
      پاسخ
      متاسفانه به قوم بزرگ خاوری در مشهد به لحاظ تشابه به افغانها همین توهینها را می کنند
    • مادر IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      7 4
      پاسخ
      چی میگی پسر به دل نگیر شما از نسل سام و رستم و سهراب دلیر هستید و بانوان تان دختران تهمینه شیر مردان و شیر زنان ایران زمین هستید قوم نجیب و صبور بلوچ درود و سلام خداوند بر شما قانع آرین مردم ایران
    • بهلول IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      8 1
      پاسخ
      سلام من اهل کاشان خیلی قصه برای مردم سیستان بلو چستان میخورم وقت خدا کمکتون کنه انشاالاه
    • احمد IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      8 2
      پاسخ
      سلام هنوز به مردی مردم بلوچ قومی نرسیده واقعا کارشون عالیه دمشون گرم
    • علی IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      7 0
      پاسخ
      همه جای ایران سرای من است.توهین به یک ایرانی یعنی توهین به همه.بلوچ عزیز وگرامی من بعنوان یک ایرانی تمام قد از شما عذرخواهی می کنم.بلوچ مظهرشجاعت وپاکی هستند.ما ایرانی ها به داشتن بلوچ های عزیزمان بخود می بالیم.
    • عباس IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      7 0
      پاسخ
      مگرافغانی وایرانی داریم مگرکردوبلوچ وترک وفارس ولر وعرب داریم همه بنده یک خداهستیم نژاد پرستی مال انسانهای بزرگ وباتقوانیست مال شیطان شیطان پرستان است که خودرابرتر ازدیگران میدانند
    • مهدی RO ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      2 0
      پاسخ
      آنهایی که به قومی توهین می کنندنابخردانه به خودشان توهین کرده انداگرکمی تفکرباشدمگرکسی هست دراین کشور که با اقوام ایرانی چه مادری چه پدری هم خون نباشندایران عزیزرابااقوامش می شناسنددرودبرهمه ملت غیور ایران زمین
    • م ن IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      2 1
      پاسخ
      درود برشما باغیرت وخون گرم بلوچستان
    • بلوچ IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      5 5
      پاسخ
      باسلام در تقویم ایران هیچ روزی به یاد رستم و سهراب تعیین نشده مخصوصا روزی که رستم با کلک ، کلک سهراب را کند و بعد دنبال نوشدارو فرستاد حداقل یک روز بنام سهراب باشد که توسط پدرش کشته شد
    • اردلان سرفراز IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      5 0
      پاسخ
      با سلام به همه ی مردم ایران زمین سرزمین شرافت وعزت و وطن پرستی. بلوچ خود شناسنامه ی ایران. این سرزمین کهن است. سلام بختیاری‌ها به شما. سلام تمام مردم ایران به بلوچ سیستانی. به مظهر پاکی شجاعت
    • صالح IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      الان فرهنگ مردم نسبت به شناخت اقوام و زبانها بیشتر شده.الان دیگه کسی با لباس بلوچی را نمیگن افغان. افغان هم فارسی زبانه.بچه های سیستان هم لباس اصیل شان مشابه همین بلوچی هست.اندک آدمهای کم شعوری هستن که به این لباس واکنش نشون میدن.به صبوری و قدرشناسی مردم سیستان بلوچستان هیچ کجا پیدا نمیشه.
    • دختری از دیار بلوچستان IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      3 0
      پاسخ
      دوستان زیادی دارم از اقوام مختلف که شایسته احترام بسیارند اما بی حرمتی ها و تحقیرهای زیادی رو هم به جان کشیدم بابت بلوچ بودن و در بلوچستان زیستن گناه ما بلوچ بودن و آرام بودن ماست
    • IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      3 2
      پاسخ
      اونی که این حرفا رو زده اول بیاد هویت خودش رو نشون بده که ایرانی یا غیره...بعد بیاد در باره قوم آریایی ایران زمین بلوچ نظر بده..لعنت به نژادپرست کمونیست
    • دختری از دیار بلوچستان ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      2 3
      پاسخ
      و منی که متولد ایرانم و به خاطر بلوچ بودنم و شناسنامه ندارم🙌
      • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
        2 3
        چراشناسنامه نداری تمام کسانی که واقعا بلوچ هستند شناسنامه دارند وگرفتند بعدم بایک نامه که ملاهای مساجد که ایرانی بودنت راتایید می کردشناسنامه می دادند دوستان بحث شناسنامه واقعا چیزی است که باید بیایی وازنزدیک ببینی یه عده که ایرانی وبلوچ نیستند میخوان شناسنامه بگیرن
    • عاطفه IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      5 5
      پاسخ
      درود بر بلوچستان اصیل ترین قومه تاریخ که هنوز لباس نژاد مذهب واصالتش رو عوض نکرده ونفروخته
    • بنده خدا IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      6 14
      پاسخ
      به نظرمن تمام حرفاش دروغ بوده واست که به من توهین کردن میخواسته یکم جو گزارش وزیادبکنه بعد نظرها راخوندم تازگی‌ها بلوچهای عزیزیه مقدارخودخواه شدند وبیشترجاها رامیگن مربوط به مابوده ودیگران رادعوت می‌کنند که برید شاهنامه بخونید توهین نمی کنم فقط میگم ازبقیه بپرسید بعدم ماها همه ایرانی هستیم
    • حمید IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      7 4
      پاسخ
      جعل تاریخ نکنید بعضی از بلوچهای عزیز هرچیز وهرکس مربوط به جای خاصی هست رستم و یعقوب لیث فارس و سیستانی هستند وتا ابد فارس وسیستانی ومایه مباهات ایران عزیز خواهندبود
    • زهره IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      9 3
      پاسخ
      عجبا چرا تاریخ تحریف می‌کنید رستم و سهراب و یعقوب لیث سیستانی اصل بودن انبار غله ایران سیستان بوده بعد خشکسالی ها سیستانیا مهاجرت کردند بلوچا اونجام رفتن وگرنه سیستان بلوچ نداشته
    • زهره IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      3 3
      پاسخ
      مشکل شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان بیداد میکنه بلوچای اصیل ایرانی شناسنامه دارند و اونهایی که با پاکستانی و افغانی وصلت کردند به بهانه اینک مادر ایرانی هست تقاضا شناسنامه کردند متاسفانه این استان افغانی و پاکستانی زیاد داره وگرنه بلوچ اصیل ایرانی مشکلی برای شناسنامه نداره
    • غلامرضا ج IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      4 0
      پاسخ
      به نظرمن اون آقای راننده از روی لباس شما؛شمارا با افغانی اشتباه گرفته چون دل پری از افغانی ها داریم که همه ایران فراگیر شدند ؛شما که هم وطن ما هستید مردم شریف بلوج
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      1 0
      پاسخ
      راست میگید به دادشون برسید.
    • باوچ IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      1 0
      پاسخ
      به من هم چندین بار تو اصفهان و تهران و مشهد همینجور توهین شده حتی تو اصفهان رییس ترمینال مسافر بری به ما به عنوان افغانی توهین کرد و بهمون فش داد
    • فاطمه IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      3 0
      پاسخ
      شیراز پسرم را می خواستم مدرسه ثبت نام کنم بعد از مراجعه به آموزش پرورش مسئول ثبت نام با کلی منت که حالا چون شمایید و براتون احترام قائلم مرا به مدرسه ای معرفی کرد وقتی مراجعه کردم مدرسه افغانی های مقیم شیراز بود فقط چون پسرم متولد چابهار بود و من از بلوچستان رفته بودم من را آنجا فرستاد
    • فلانی IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      2 0
      پاسخ
      نژاد پرستی در کشور ما همیشه بوده و هست،البته نسبت به چند سال قبل بهتر شده،ولی باز یه عده افراد هستن که خودشان را بالاتر از بقیه می بینن
    • پیرمرد مسلمان IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      0 0
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      وقتی آدمی با یک آدم مرده یا زنده ای و با یک فکر و خیال و اندیشه ای جون یکی شد و هم هویت شد باصطلاح شرک سراغش میاد و همه چیز و همه کس و همه ی آدمها و افکار و عقاید و سلیقه ها رو با عینک اون هم هویت شدگی هاش میبینه و قضاوت می‌کنه و تجزیه و تحلیل هر اتفاق ریز و درشت رو با اون عینک هم هویت شدگی ش میبینه
    • مهدی IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
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      من خجالت میکشم اون کسیکه توهین کرده بخدا ایرانی نیست بلوچها مرد واقعی هستند
    • IR ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
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      جانم فدای سرزمینم ایران باتمام اقوام وسلیقه هاش
    • سید US ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
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      درودبربلوچهای‌باغیرت‌درودبرشما‌‌
      • US ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
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        برادر عزیز ما بلوچ لور ترک کورد همه برادریم ونژادمان ایرانی هست وبه ایران وایرانی بودنمان افتخار می‌کنیم بنده خودم کوردم
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
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      آقا وخانم سیستانی وبلوچستانی اینقدرساده وزودباورنباشید عده ای دارند شمارا برعلیه همدیگرتحریک میکنند آنها همیشه منفعت شان دراختلاف افکنی بین بلوچ وزابلی بوده سریع جوگیرنشیدوسریع برای هرحرف بی ارزشی عکس‌العمل نشان ندهیدجواب ابلهان خاموشیست
    • یاعلی مدد IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
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      شما برادر وخواهرهای ماهستید دوستتان داریم وهمیشه وتاابد به فکرتان هستیم راستی خودتون رو ناراحت نکنید ازقدیم میگن دریا به دهن سگ نجس نمی شود،دوستدار شما قوم بختیاری ازطرف کل بختیاری ها
    • IR ۰۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
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      همه جای ایران سرای من است، سیستان وبلوچستان با آن مردمان باوفا، مردانه وباغیرتش نور چشم ما ایرانی‌ها هستند

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