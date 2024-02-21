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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۴۴

دومین کنگره زنان تاثیرگذار استان بوشهر برگزار شد

دومین کنگره زنان تاثیرگذار استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- دومین کنگره استانی بانوان تأثیرگذار استان بوشهر با حضور مسؤولان کشوری و استانی در سالن لیان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر بعد از ظهر چهار شنبه در این کنگره اظهار داشت: هدف از برگزاری این کنگره معرفی بانوان اثرگذاری بوده است که با همت بلند خود توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف سرنوشت ساز باشند و جنسیت آنها مانع از بروز و شکوفایی استعدادها و نقش آفرینی‌های مؤثر آنها نشده است.

رقیه زنگنه نژاد افزود: این بانوان علاوه بر حضور در عرصه‌های مختلف بر اساس استعدادها و توانایی‌های خود، رسالت بزرگ تربیت آینده سازان و فرزندان ایران اسلامی را برعهده دارند و آینده ایران قوی به دست آنها رقم خواهد خورد.

دومین کنگره زنان تاثیرگذار استان بوشهر برگزار شد

وی گفت: در این کنگره ۴۰۰ بانوی تأثیرگذار از شهرستان‌های ۱۰ گانه استان بوشهر حضور دارند که از هر شهرستان بیش از ۴۰ بانو در عرصه‌های مختلف در این کنگره شناسایی شدند و از میان آنها از برگزیدگان عرصه‌های مختلف تجلیل خواهد شد.

دومین کنگره زنان تاثیرگذار استان بوشهر برگزار شد

وی خاطرنشان کرد این کنگره سرآغازی برای ارتقای سطح دانش و مهارت بانوانی است که با درخشش خود در عرصه‌های ملی و بین المللی نه تنها نام نیکوی خود بلکه نام بوشهر و ایران اسلامی را نیز جاودانه کرده و بر زبان‌ها انداخته‌اند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر از همه دستگاه‌های اجرایی که در برگزاری این کنگره با دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر همکاری داشتند تقدیر کرد.

در این مراسم از ۵۰ بانوی برگزیده اثرگذار استان بوشهر در عرصه‌های مختلف با حضور مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور و مسئولان استانی تجلیل شد.

دومین کنگره زنان تاثیرگذار استان بوشهر برگزار شد

دومین کنگره زنان تاثیرگذار استان بوشهر برگزار شد

دومین کنگره زنان تاثیرگذار استان بوشهر برگزار شد

دومین کنگره زنان تاثیرگذار استان بوشهر برگزار شد

همچنین از مادر شهید ظهرابی تقدیر و از پوستر رویداد ملی جامعه‌پرداز با محوریت هویت زن، خانواده، فرزندآوری و جمعیت رونمایی شد.

کد مطلب 6034296

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