دومین کنگره زنان تاثیرگذار استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر بعد از ظهر چهار شنبه در این کنگره اظهار داشت: هدف از برگزاری این کنگره معرفی بانوان اثرگذاری بوده است که با همت بلند خود توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف سرنوشت ساز باشند و جنسیت آنها مانع از بروز و شکوفایی استعدادها و نقش آفرینی‌های مؤثر آنها نشده است.

رقیه زنگنه نژاد افزود: این بانوان علاوه بر حضور در عرصه‌های مختلف بر اساس استعدادها و توانایی‌های خود، رسالت بزرگ تربیت آینده سازان و فرزندان ایران اسلامی را برعهده دارند و آینده ایران قوی به دست آنها رقم خواهد خورد.

وی گفت: در این کنگره ۴۰۰ بانوی تأثیرگذار از شهرستان‌های ۱۰ گانه استان بوشهر حضور دارند که از هر شهرستان بیش از ۴۰ بانو در عرصه‌های مختلف در این کنگره شناسایی شدند و از میان آنها از برگزیدگان عرصه‌های مختلف تجلیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد این کنگره سرآغازی برای ارتقای سطح دانش و مهارت بانوانی است که با درخشش خود در عرصه‌های ملی و بین المللی نه تنها نام نیکوی خود بلکه نام بوشهر و ایران اسلامی را نیز جاودانه کرده و بر زبان‌ها انداخته‌اند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر از همه دستگاه‌های اجرایی که در برگزاری این کنگره با دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر همکاری داشتند تقدیر کرد.

در این مراسم از ۵۰ بانوی برگزیده اثرگذار استان بوشهر در عرصه‌های مختلف با حضور مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور و مسئولان استانی تجلیل شد.

همچنین از مادر شهید ظهرابی تقدیر و از پوستر رویداد ملی جامعه‌پرداز با محوریت هویت زن، خانواده، فرزندآوری و جمعیت رونمایی شد.