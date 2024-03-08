به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرادی بعد از ظهر جمعه در آئین افتتاح رویداد جامعه پرداز در بوشهر اظهار داشت: رویداد جامعه پرداز فرصتی برای آشنایی همه کنشگران حوزه خانواده، جمعیت و هویت زن است.

وی تصریح کرد: هدف این رویداد کسب اطلاعات مختلف از گروه‌های مردمی فعال در حوزه خانواده، جمعیت و فرزند آوری است.

مرادی افزود: آشنایی و تعامل گروه‌های فعال در حوزه خانواده، جمعیت و فرزند آوری از اهداف رویداد جامعه پرداز است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: در این رویداد فضایی فراهم شده است که این گروه‌ها همدیگر را بشناسند و در تعامل با یکدیگر فعالیت‌هایشان را ادامه دهند.

وی بابیان اینکه حل مساله از اهداف دیگر این رویداد است اضافه کرد: مباحث حوزه‌های مختلف خانواده با تأکید بر موضوعات اختصاصی استان بوشهر در حوزه ازدواج، خانواده، طلاق، فرزند آوری، جمعیت و هویت زن به بحث و بررسی گذاشته می‌شود و در انتها برای مسائل مطرح‌شده راهکار تعریف می‌شود.

مرادی افزود: گروه‌ها با همکاری و تعامل با همدیگر با عملیات مشترکی که تعریف می‌کنند مسائل مطرح‌شده در استان بوشهر را حل می‌کنند.

وی تصریح کرد: دوره‌های آموزشی در حوزه خانواده، جمعیت و فرزند آوری نیز توسط اساتید مدعو برای گروه‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: از عملیات‌های مشترک تعریف‌شده گروه‌های حاضر در این رویداد توسط اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر و معاونت جوانان وزارت ورزش حمایت می‌شود.

وی گفت: سمن رسم زندگی بهتر مجری این رویداد در استان بوشهر است.