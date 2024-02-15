نقش کلیدی کنشگران مردمی در هویت بخشی به زن، خانواده و جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، جمال کاوند پیش از ظهر پنجشنبه در آیین آغاز رویداد ملی جامعه پرداز در دانشگاه صنعتی اراک گفت: این رویداد با هدف هم افزایی مجموعه‌های کنشگران مردمی، انجام اقدامات مشترک و تبادل تجربه برای دستیابی به نتایج کاربردی است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات مشترک باید موضوعیت داشته باشد، افزود: گسترش و تقویت حلقه‌های میانی در این رویداد مورد توجه ویژه است و با یک برنامه ریزی مناسب و مدون باید مشکلات و موانع را از پیش روی برداشت‌.

نماینده بنیاد ملی خانواده با اشاره به اینکه در استان مرکزی اقدامات مناسبی در خصوص هویت زن، انجام شده است، گفت: تاکید کرد: اکنون سه مقوله زن، جمعیت و فرزند آوری مورد توجه کنشگران اجتماعی و مردمی در رویداد ملی جامعه پرداز است و باید اذعان کرد که توجه و هویت بخشی به زن به عنوان نخستین محور رویداد، به طور حتم گره گشای مسائل مرتبط به خانواده و فرزندآوری است.

دبیر رویداد ملی جامعه پرداز کشور با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب افزود: با توجه به اینکه استان مرکزی به لحاظ جمعیتی سومین استان سالخورده کشور است از این رو می‌طلبد کنشگران مردمی یک زنجیره تشکیل دهند و با شناسایی ظرفیت‌ها، تدابیر ویژه ای در این راستا اندیشیده شود.

کاوند مساله محوری را از اولویت‌های رویداد ملی جامعه پرداز عنوان کرد و افزود: در این راستا عملیات‌های مشترک طراحی شده تا افراد تیم‌ها با یکدیگر آشنا و تبادل نظر کنند، به طور حتم اهداف مشترک نتایج مطلوب به همراه دارد.