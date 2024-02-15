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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۰

دبیر رویداد ملی جامعه پرداز کشور مطرح کرد؛

نقش کلیدی کنشگران مردمی در هویت بخشی به زن، خانواده و جمعیت

نقش کلیدی کنشگران مردمی در هویت بخشی به زن، خانواده و جمعیت

اراک- دبیر رویداد ملی جامعه پرداز کشور گفت: نقش کنشگران مردمی در هویت بخشی به زن، خانواده و فرزندآوری کلیدی بوده و توجه به این مهم مورد تاکید رهبری است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال کاوند پیش از ظهر پنجشنبه در آیین آغاز رویداد ملی جامعه پرداز در دانشگاه صنعتی اراک گفت: این رویداد با هدف هم افزایی مجموعه‌های کنشگران مردمی، انجام اقدامات مشترک و تبادل تجربه برای دستیابی به نتایج کاربردی است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات مشترک باید موضوعیت داشته باشد، افزود: گسترش و تقویت حلقه‌های میانی در این رویداد مورد توجه ویژه است و با یک برنامه ریزی مناسب و مدون باید مشکلات و موانع را از پیش روی برداشت‌.

نماینده بنیاد ملی خانواده با اشاره به اینکه در استان مرکزی اقدامات مناسبی در خصوص هویت زن، انجام شده است، گفت: تاکید کرد: اکنون سه مقوله زن، جمعیت و فرزند آوری مورد توجه کنشگران اجتماعی و مردمی در رویداد ملی جامعه پرداز است و باید اذعان کرد که توجه و هویت بخشی به زن به عنوان نخستین محور رویداد، به طور حتم گره گشای مسائل مرتبط به خانواده و فرزندآوری است.

دبیر رویداد ملی جامعه پرداز کشور با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب افزود: با توجه به اینکه استان مرکزی به لحاظ جمعیتی سومین استان سالخورده کشور است از این رو می‌طلبد کنشگران مردمی یک زنجیره تشکیل دهند و با شناسایی ظرفیت‌ها، تدابیر ویژه ای در این راستا اندیشیده شود.

کاوند مساله محوری را از اولویت‌های رویداد ملی جامعه پرداز عنوان کرد و افزود: در این راستا عملیات‌های مشترک طراحی شده تا افراد تیم‌ها با یکدیگر آشنا و تبادل نظر کنند، به طور حتم اهداف مشترک نتایج مطلوب به همراه دارد.

کد مطلب 6025229

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    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
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      یکی از دغدغه هامسئله تحصیل فرزندان در دانشگاه می باشد. قطعا خانواده پر جمعیت کمتر می تواند در این خصوص نقش آفرینی کند. چون جمعیت بیشتری را باید حمایت کند. در اکثر این خانواده ها اتاق یا فضای مناسبی باتوجه به جمعیت خانواده ندارندو مشکلاتی از این قبیلکه زیاداست. درصورتی که خانواده کم جمعیت تمام تلاش خود را برای تحصیل یک یا دوفرزند دارند وبیشتر می تواننداز آنها حمایت کنند. پیشنهاد می کنم برای کنکور سراسری سهمیه ای برای خانواده های پر جمعیت مثلا از 4 فرزند به بالابه ازای هر فرزند 5 امتیاز در نظر بگی

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