صاحبان مجوزهای گردشگری کاغذی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نگار سریع‌الاطلاق بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی وضعیت مجوزهای گردشگری استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به حذف مجوزهای کاغذی تا پایان سال ضروری است که دارندگان این مجوزها در حوزه گردشگری برای تبدیل مجوز خود به الکترونیکی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ کسب و کارهای بدون شناسه یکتا فاقد مجوز محسوب می‌شوند، گفت: بر اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه کسب و کارها باید تا پایان سال ۱۴۰۲ مجوز الکترونیکی یا همان شناسه یکتا دریافت کنند.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بیان کرد: تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزها به آدرس Mojavez.ir و در یک فرآیند ساده غیر حضوری با استفاده از سه کد شامل شماره سریال کارت ملی، شناسه یا کد مجوز و کد پستی محل کسب انجام می‌شود که در کوتاه‌ترین زمان انجام شدنی است.

سریع‌الاطلاق خاطرنشان کرد: با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده، کسب و کارهای بدون مجوز الکترونیکی برای دریافت خدمات در ادارات دولتی و بانک‌ها با مشکل روبرو خواهند شد که لازم است تمامی مشاغل پیش از پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به دریافت مجوز الکترونیکی اقدام کنند.