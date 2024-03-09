۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۳۸

نماینده مردم اردبیل در مجلس:

طرح تفصیلی سرعین نیاز به بازنگری دارد/سرعین در کانون توجه مسئولان

سرعین- نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تفصیلی شهر سرعین نیاز به بازنگری دارد تا موانع و مشکلات برطرف و این شهر به صورت شایسته توسعه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عصر شنبه در مراسم آغاز عملیات احداث پل کمربندی سرعین، اظهار کرد: بعد از گذشت 45 سال ملت ایران با حضور باشکوه در انتخابات عاقبت بخیر شد تا به دنیا ثابت کند که این نظام و دستاوردهای آن جاودانه و ماندگار است.

وی با قدردانی از حضور سپاه در عرصه‌های مختلف عمرانی و خدماتی به نفع مردم و برای نشان دادن کارآمدی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ورود سپاه در عرصه‌های مختلف از بخش عمرانی گرفته تا تولید بنزین و سایر بخش‌ها، نشان روشنی از حرکت قابل تحسین این نیروی ارزشی است که انقلاب را از لغزشگاه‌های مختلف در امان نگه داشته است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به حضور قرارگاه خاتم‌الانبیا در احداث پل کمربندی سرعین اشاره کرد و گفت: برای احداث این پل بعد از سال‌ها تعلل منابع خوبی در نظر گرفته شده و انتظار می‌رود قرارگاه خاتم‌الانبیا با سرعت و کیفیت این پروژه را اجرایی و عملیاتی کند.

بدری به پشتیبانی شورا و شهرداری از روند احداث این پروژه قدردانی کرد و افزود: با بازنگری طرح تفصیلی شهر سرعین بسیاری از مشکلات برطرف و کاربری جدید با ارزش افزوده بیشتر در اراضی داخل شهری مشخص و معین خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: شورا و شهرداری باید برای احداث یک بوستان بزرگ در این شهر تلاش کرده و در کنار آن امکانات رفاهی را برای مسافران و گردشگران به ویژه سرویس‌های بهداشتی و کمپینگ اقامتی را ارتقا دهند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مردم ما باید عادلانه از امکانات و خدمات شهری بهره‌مند شده و در سرعین باید کار خاص با همراهی و تعصب ویژه سرعینی‌ها انجام شده تا بتوان این شهر گردشگری را که در کشور بی‌نظیر است، در عرصه‌های مختلف معرفی کرد.

کد خبر 6050710

