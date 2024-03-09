پیشرفت ۸۰درصدی بیمارستان قلب خرمشهر/ارائه خدمات اورژانسی در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی عصر امروز شنبه ضمن بازدید از یادمان شهدای شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی وظایف مهمی دارند که همواره باید به آنها عمل کنند و وقتی که مردم در تعطیلات هستند، وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها باید به این وظایف عمل کنند برای همین است که بخشنامه‌ای را به همه رؤسای محترم دانشگاه‌ها ارسال و تاکید کردیم که هیچ بیمارستانی نباید در ایام نوروز تعطیل شود. خدماتی که ارائه می‌دهیم، یک خدمات انتخابی است و در کنار آن خدمات اورژانسی به بیماران ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات اورژانسی در تعطیلات نوروز الزامی است، گفت: همه مراکز درمانی، اتاق عمل‌ها، کلینیک‌ها و اورژانس‌ها باید در این ایام آماده خدمت باشند و در حوادث احتمالی حضور داشته باشند.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه اورژانس‌های ما هم با تمام پرسنل خود در نوروز پای کار هستند، افزود: آمبولانس‌ها، اتوبوس آمبولانس‌ها و پرسنل فوریت‌ها در جاده‌ها و مناطق مختلف در ایام یادشده آماده خدمات‌رسانی خواهند بود.

عین‌اللهی تصریح کرد: خدمات بهداشتی با توجه به حضور مردم در اقامتگاه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها در ایام نوروز تشدید خواهد شد و با نظارت بیشتر در این خصوص عمل خواهیم کرد تا سلامت مردم تأمین و از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی بیان کرد: از بالگردها در مناطق صعب‌العبور استفاده می‌کنیم ولی نیاز است که این خدمات بیشتر شوند و تفاهمی با سردار رادان در این خصوص داشتیم تا از بالگردهای نیروی انتظامی نیز استفاده کنیم.

وزیر بهداشت، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های فرهنگی بعد از انقلاب را سفرهای راهیان نور عنوان کرد و گفت: به این علت که این برنامه تنوع خیلی خوبی دارد و مردم ما از نزدیک با رشادت‌ها و شهامت‌های شهدا و جانبازان آشنا می‌شوند و تأثیر عمیقی بر آنها خواهد گذاشت.

وی افزود: بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموزان که توفیق حضور در دفاع مقدس را نداشتند با دیدن این اماکن آماده می‌شوند که از نظام خود دفاع کنند. معاونت فرهنگی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز دانشجویان زیادی را راهی این سفرها کرده‌اند و نزدیک به ۱۰ هزار دانشجوی این حوزه‌ها در مناطق جنگی حضور پیدا کردند.

وی با تاکید بر اینکه استان خوزستان را ویژه می‌دانیم، گفت: رئیس جمهور هشت بار به این استان سفر کرده است، خود من هم چهارمین بار است که در خوزستان حاضر می‌شوم. این استان با محرومیت‌هایی مواجه است که یک بخش آن مربوط به هشت سال دفاع مقدس و بخش دیگری از آن هم مربوط به آب و هوا و پراکندگی خوزستان است، به همین خاطر آن را با اولویت خاصی در نظر داریم.

عین‌اللهی تاکید کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی بسیار خوبی را در استان خوزستان داریم که دانشگاه نوپا علوم پزشکی آبادان یکی از آنها است و یکی از بهترین بیمارستان‌های منطقه به کمک بنیاد مستضعفان در آبادان افتتاح شده است.

وی با اعلام این خبر که بیمارستان قلب خرمشهر نیز ۸۰ درصد پیشرفت داشته است، تصریح کرد: کار این بیمارستان در حال اتمام است و امروز نیز تاکید کردیم که فعالیت‌هایش سریع‌تر انجام شود.

وزیر بهداشت اضافه کرد: در اهواز با توجه به جمعیت بالایی که این شهر دارد بیمارستان گلستان آن در طرح گسترش قرار گرفت، کلنگ‌زنی آن انجام شد و قرارگاه خاتم در مدت کوتاه ۱۰ درصد کار را پیش برده و بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای طرح گسترش بیمارستان گلستان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در کوت عبدالله اهواز طرح گسترش اورژانس اجرایی شد، ضمن اینکه زیباترین بیمارستان کشور به اسم «یازهرا» به صورت ۵ ضلعی در دزفول ساخته و در هفته دولت افتتاح می‌شود.

وزیر بهداشت گفت: دستگاه‌های پیشرفته‌ای در بیمارستان‌های آبادان، اهواز و دزفول به ویژه در درمان بیماران سرطانی آماده خدمت شدند.