به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: مجلس یازدهم یکی از پر افتخارترین مجالس جمهوری اسلامی است.

وی متذکر شد: این مجلس توانست با قانون اصلاح ساختار بودجه و مواد قوانین بودجه سالانه، صدها هزار میلیارد منابع حوزه نفت و گاز را شفاف کرده و آن را سر سفره مردم قرار دهد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین این مجلس با الزام حساب واحد خزانه بیش از ۲۵۰ هزار حساب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را در بانک‌های تجاری مسدود کرد تا بیش از ۲۰۰ همت منابع را در اختیار دولت قرار دهد و از دست درازی دولت طی سال‌های گذشته به بانک مرکزی جلوگیری کند.

وی بیان کرد: قانون حمایت از افشاگران فساد، قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش بیان، قانون اصلاح نظام مالیاتی کشور و قانون اعتبار زدایی از اسناد غیررسمی، قانون نظام بانک مرکزی، قانون تسهیل صدور مجوزها، قانون رتبه بندی معلمان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان از دیگر اقدامات مجلس یازدهم است.

زنگنه ادامه داد: مبادا خصومت‌های شخصی یا عملکرد یک یا چند نماینده موجب شود که مسیر بی انصافی را رفته و به تخریب و تضعیف کل مجلس بپردازیم.

منتخب مجلس دوازدهم با اشاره به رویکردهای مجلس دوازدهم، گفت: حضور بیش از ۱۰۰ نماینده جدید در کنار بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان ادوار، نوید مجلسی پویا و پرتحرک را می‌دهد، البته مراقب باشیم مجلس آینده به محل تقابل دو یا چند قطبی‌های کاذب تبدیل نشود.

وی اظهار کرد: دوقطبی مجلس آینده، دوقطبی لیست‌های انتخاباتی نیست. دو قطبی اصلی مجلس آینده دوقطبی‌های دیگر همچون دوقطبی سیاست‌های حفظ ارزش پول ملی و سیاست‌های تثبیت یا ولنگاری قیمت ارز به نفع ذی نفعان بزرگ، حذف اقتصاد رانتی با اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ یا اصرار بر ادامه اقتصاد دولتی و رانت و فساد، دوقطبی حمایت از تولید و تسهیل محیط کسب و کار یا جولان امضاهای طلایی و کوبیدن بر طبل مانع تراشی است.

زنگنه اظهار کرد: به رهبر معظم انقلاب تعهد می‌دهیم مجلس آینده تمام هم و غم خود را بر بهبود معیشت مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و کاهش تورم و ثبات اقتصادی خواهیم گذاشت و اجازه نخواهیم داد تا مجلس آینده محل دعواهای بی حاصل سیاسی و بگو مگو های بی حاصل لیست‌های انتخاباتی باشد.

وی گفت: به مردم عزیز اطمینان می‌دهیم مجلس آینده با حفظ اخلاق، مجلسی در تراز شما ملت بزرگ و شریف خواهد بود و در کنار دولت به دنبال رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم هستیم.