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۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۰۴

با اعلام فدراسیون فوتبال؛

حضور پررنگ ناظران انضباطی و اخلاقی در دربی ۱۰۳ پایتخت

حضور پررنگ ناظران انضباطی و اخلاقی در دربی ۱۰۳ پایتخت

مدیر روابط عمومی فدراسیون نکات مربوط به کمیته انضباطی و اخلاقی در دربی ۱۰۳ پایتخت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون در این باره عنوان کرد: وفق برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی‌های به عمل آمده، دستور العمل ها و آئین نامه‌های مرتبط با کدهای انضباطی و اخلاق در دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس اعمال خواهد شد. بر این اساس، جدا از حضور ناظران ویژه انضباطی و اخلاق، رؤسای این دو کمیته هم در روز دربی در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت.

وی افزود: همچنین با عنایت به بهره مندی از تکنولوژی کمک داور ویدئویی در این مسابقه و ضرورت رعایت پروتکل‌های مرتبط حین بازی توسط اعضا محترم دو تیم، موارد و الزامات مربوطه داوری متعاقبا و به صورت رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.

حضور پررنگ ناظران انضباطی و اخلاقی در دربی ۱۰۳ پایتخت

کد مطلب 6051779

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