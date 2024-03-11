به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، آئین امضای دو تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان صندوق نوآوری و بانک پاسارگاد عصر روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ با حضور دکتر محمدصادق خیاطیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، یاسر عرب‌نیا عضو هیأت عامل و معاون توسعه منابع و پشتیبانی و نیز دکتر روح‌الله ذوالفقاری معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و همچنین دکتر محمد پورغلامعلی و دکتر وحید باقری از اعضای هیأت‌مدیره بانک پاسارگاد در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

دکتر محمدصادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم امضای دو تفاهم‌نامه مشترک میان این صندوق و یکی از بانک‌های کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، گفت: کشور به درستی تصمیم گرفته است به حوزه دانش‌بنیان بپردازد و این موضوع نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و تجربیات خوبی در این زمینه کسب کرده‌ایم. سال ۱۳۸۲ شاهد تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در کشور بودیم. این قانون برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها تصویب شد و با شناسایی خلأ‌های موجود و ظرف ۱۰ سال، قانون مترقی «جهش تولید دانش‌بنیان» به تصویب مجلس رسید که تکمیل‌کننده قانون نخست بود. در قانون دوم، طرف تقاضا و سرمایه‌گذاری بیشتر مورد حمایت قرار گرفته است.

وی افزود: اثرات و برکات فعالیت دانش‌بنیان‌ها را در کشور به خوبی شاهد هستیم. نقش‌آفرینی این شرکت‌ها در ایام همه‌گیری بیماری کرونا در کشور، کمک به حل مسائل کشور به‌ویژه در شرایط تحریمی، در کنار آثار اقتصادی و کمک به صادرات، از جمله این ثمرات هستند؛ اما نمی‌توان از بحث کمک به حفظ و نگهداشت نخبگان نیز غافل بود. شرکت‌های دانش‌بنیان محمل مناسبی برای نگهداشت نخبگان محسوب می‌شوند. باید بدانیم که برای چه حوزه‌ای درحال تلاش و فعالیت هستیم.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به عملکرد این بانک بخش خصوصی در حمایت از دانش‌بنیان‌ها، گفت: همکاری بسیار خوبی میان صندوق و این بانک شکل گرفته است و امیدواریم این همکاری بیش‌ازپیش توسعه پیدا کند. شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به سه دسته نوپا، نوآور و فناور تقسیم می‌شوند. حدود ۶۰ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان، نوپا (فروش کمتر از ۵ میلیارد تومان) هستند و این شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند، از همین‌رو صندوق آمادگی دارد نقش رکن ضامن را برای این شرکت‌ها ایفا کند.

خیاطیان در ادامه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، دو هزار میلیارد تومان تسهیلات رشد تولید با همکاری مشترک صندوق نوآوری و این بانک به دانش‌بنیان‌ها اعطا شده است، تأکید کرد: همکاری خوبی با این بانک در حوزه تسهیلات سرمایه در گردش داشته‌ایم که باید توسعه پیدا کند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان از آمادگی این صندوق برای اعطای «تسهیلات ایجادی» به شرکت‌های دانش بنیان با همکاری شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: اعطای این تسهیلات تاکنون منجر به شکل‌گیری ۸۹۰ خط تولید دانش‌بنیان در کشور شده است و امیدواریم بتوانیم با این بانک بخش خصوصی در این حوزه نیز همکاری و مشارکت داشته باشیم. همچنین آمادگی داریم در حوزه سرمایه‌گذاری با رویکرد صندوق‌های جسورانه (VC) همکاری با این بانک را آغاز کنیم.

تفاهم‌نامه نخست مربوط به افزایش تسهیلات بسته رشد تولید دانش‌بنیان از سوی این بانک به میزان ۴ همت بود. در قالب تفاهم‌نامه دوم نیز، این بانک در تضمین انتشار اوراق صکوک، صدور ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی برای شرکت‌های دانش‌بنیان با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری می‌کند.