۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۱۶

مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد:

بیش از ۴۰ هزار اصله نهال در شهرستان شهرکرد توزیع شد

شهرکرد-مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد از توزیع ۴۲ هزار اصله نهال مثمر شناسنامه دار در شهرستان شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شریفی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود که ۴۲ هزار اصله نهال مثمر شناسنامه دار از طریق جایگاه‌های فعال تعیین شده در شهرستان شهرکرد توزیع شود.

وی تصریح کرد: باغداران شهرستان برای تهیه نهال شناسنامه دار به جایگاه‌های مجاز مراجعه و از خرید نهال‌های بدون لیبل خودداری کنند.

شریفی خاطر نشان کرد: کاشت، حفظ و نگهداری از درختان و نهال‌ها یک وظیفه ملی است و باید تمام مردم و مسئولان در حفظ و حراست از منابع طبیعی اهتمام ویژه داشته باشند تا روز به روز فضاهای سبز گسترش یابد.

وی اذعان داشت: نهال استاندارد باید دارای ریشه کافی و سالم و عاری از هر گونه آفت و بیماری باشد.

