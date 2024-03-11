معاون رییس جمهور ایران با رییس کمیسیون ملی زنان لبنان دیدار کرد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در امور زنان و خانواده روز دوشنبه به وقت محلی با خانم «کلودین عون»(Claudine Auon ) رئیس کمیسیون ملی زنان لبنان دیدار کرد.

طرفین در این دیدار، در خصوص سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات خود در راستای حمایت از توان‌افزایی زنان، استیفای حقوق آنها و هدایت دستگاه‌های داخلی در این مسیر تبادل نظر و رایزنی کردند.

شصت و هشتمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی برابر با ۱۱ مارس ۲۰۲۴ (۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲) با حضور ۱۰۱ هیأت عالیرتبه از جمله هیأت جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار کرد.

"انسیه خزعلی" معاون رئیس جمهور اسلامی ایران ایران در امور زنان و خانواده در صدر هیأتی رسمی برای شرکت در این نشست به نیویورک سفر کرده است.

معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در امور زنان و خانواده قرار است در سخنان خود گزارشی درباره وضعیت زنان در ایران و نیز جامعه بین الملل ارائه کند.

نشست شصت و هشتم کمیسیون مقام زن با موضوع اصلی «پرداختن به فقر و تقویت نهادها و تأمین مالی برای همه زنان و دختران» برگزار خواهد شد.

امسال ۱۰۱ هیأت عالی‌رتبه از سراسر جهان در این نشست به بحث و تبادل نظر و گفت‌وگو پیرامون موضوعات اولویت‌دار زنان خواهند پرداخت.

در جهان امروز ۱۰.۳ درصد از زنان در فقر شدید زندگی می‌کنند و فقیرتر از مردان هستند. سازمان ملل متحد پیش بینی می‌کند برای پایان دادن به این فقر تا انتهای دهه پیش رو، پیشرفتی ۲۶ برابر سریع‌تر به سمت پایان دادن به فقر لازم است.

همچنین داده‌های ۴۸ اقتصاد در حال توسعه نشان می‌دهد که برای دستیابی به توانمندسازی زنان و پایان دادن به فقر و گرسنگی بیش از ۱۰۰ میلیون دختر و زن در جهان، به سرمایه‌ای بالغ بر ۳۶۰ میلیارد دلار اضافی در سال نیاز است.

دستور رسمی نشست شصت و هشتم کیمسیون مقام زن سازمان ملل در حالی به فقر و محرومیت زدایی توجه دارد که جامعه جهانی، امروز شاهد رخدادهایی تأسف باری از گرسنگی کودکان و فقیرتر شدن لحظه به لحظه زنان در فلسطین به دلیل جنگ اسرائیل است.