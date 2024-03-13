به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و پرسپولیس در هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۲۰ شامگاه چهارشنبه ۲۳ اسفند به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نشست خبری تیم استقلال، جواد نکونام سرمربی آبی‌ها باز هم حاضر به حضور در محل نشست خبری نشد و مهدی هاشمی نسب مربی استقلال حضور یافت تا پاسخ به سوال خبرنگاران دهد که اصحاب رسانه به دلیل عدم حضور چندین‌باره سرمربی آبی پوشان در نشست خبری، حاضر به سوال از مربی استقلال نشدند و نشست هاشمی نسب را تحریم کردند.