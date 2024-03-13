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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۲۸

پس از تساوی دربی تهران؛

تاج: تصمیمات داور درست بود/ استفاده از ترقه نکته تاریک دربی بود

تاج: تصمیمات داور درست بود/ استفاده از ترقه نکته تاریک دربی بود

رییس فدراسیون فوتبال در رابطه با عملکرد وحید کاظمی در قضاوت دربی ۱۰۳ گفت: او قضاوت خوبی داشت و تصمیمات درستی را اتخاذ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صد و سومین دیدار تاریخ دو تیم استقلال و پرسپولیس در هفته بیستم از بیست و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر ساعت ۲۰ امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند به قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

مهدب تاج رئیس فدراسیون فوتبال در پایان این بازی و در خصوص داوری وحید کاظمی گفت: قضاوت خوبی را شاهد بودیم و سیستم کمک داور ویدئویی VAR هم باعث شد تا داور تمرکز بیشتری در امر قضاوت داشته باشد.

او افزود: تنها نکته سیاه این بازی، استفاده از مواد منفجره و ترقه توسط هواداران بود که اصلاً زیبنده فوتبال ایران نبود.

کد مطلب 6054828
بهنام روان پاک

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