به گزارش خبرنگار مهر پس از پایان دیدار سرخابی ها که با تساوی صفر بر صفر به پایان رسید و استقلال همچنان با اختلاف سه امتیاز صدرنشین لیگ باقی مانده بازیکنان استقلال به سمت هواداران رفتند و به ابراز احساسات آنها پاسخ گفتند.

پرسپولیسی ها برخلاف بازیکنان استقلال به سرعت زمین را ترک کردند و راهی رختکن شدند.

هواداران پرسپولیس که از عملکرد تیمشان راضی بودند اگر چه نتوانستند برنده از زمین خارج شوند هنگام خروج بازیکنان آنها را مورد تشویق قرار دادند.

در پایان بازی باز هم درگیری بین هواداران دو تیم صورت گرفت و آنها با پرتاب بطری از خجالت هم درآمدند.

با اینکه دقایقی از بازی گذشته بود هواداران استقلال همچنان در ورزشگاه حضور داشتند و تیم محبوبشان را به دلیل صدرنشینی در لیگ تشویق می کردند.