به گزارش خبرنگار مهر، صد و سومین دیدار تاریخ دو تیم استقلال و پرسپولیس در هفته بیستم از بیست و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر ساعت ۲۰ امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند به قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

اوسمار ویه را پس از این تساوی در نشست خبری گفت: ابتدا نمایش زیبای حضور تماشاگران را بخصوص هواداران پرسپولیس در این بازی را تبریک می‌گویم. تمام تلاش خود را کردیم برنده بازی شویم اما نشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: فکر کنم همه دیدند تیم ما تمام سعی خود را کرد با بازی رو به جلو و پاسکاری بتواند نتیجه بگیرد. با همین روش بازی کرده بودیم و به نتیجه های دلخواه خود رسیدیم. می توانستیم موقعیت های بیشتری را به وجود بیاوریم اما خیلی از بازی های لیگ باقی مانده است. تا آخر می جنگیم تا به هدف خود برسیم.

ویه را ادامه داد: ابتدای نیمه اول فشار روی تیم بود و ما به توپ های بلند روی آوردیم که شیوه بازی پرسپولیس نیست. سپس توانستیم بازی را روی زمین بیاوریم و بازی را کنترل کنیم. به هر حال توپ هایمان آنطور که می خواستیم به نتیجه نرسید. هماهنگی بازیکنانم در توپ های هوایی خوب بود و موفق ظاهر شدند و توانستند بازی خوبی انجام دهند.

سرمربی سرخپوشان در خصوص برنامه استقلال از فضای پشت سر دانیال اسماعیلی فر تاکید کرد: دقیقا همین اتفاق در بازی افتاد. ماشاریپوف می خواست از همان منطقه وارد فضای دفاعی پرسپولیس شود. بین دو نیمه صحبت کردیم که لازم هست به اسماعیلی فر کمک شود.