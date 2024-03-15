همه در حفظ حرمت ماه رمضان همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: باید تلاش کرد که در این ماه ضیافت الهی حداکثر استفاده را از لحظات و شب و روزهای آن ببریم.

امام جمعه گناوه با اشاره به روایاتی از ائمه (ع) پیرامون اهمیت تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان و با بیان اینکه رمضان ماه بهار قرآن کریم است، افزود: در این ماه مبارک باید تلاوت کتاب الهی، تدبر، تفکر در آیات نورانی آن را هر چه بیشتر مدنظر قرار داده و عمل به آموزه‌های آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

اثبات مرز پررنگ واقعیت و فریب در جنگ غزه

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با قاریان قرآن کریم یادآور شد: زهد و تقوای رهبر معظم انقلاب از نکات مهم در فرمایشات ایشان در این دیدار بود.

وی با اشاره به فرمایشات رهبری پیرامون جنایت‌های کم سابقه‌ای که همه دنیا در غزه شاهد آن هستند و کشتن کودکان، نوزادان و بی گناهان از گرسنگی و تشنگی گفت: رهبری معظم انقلاب فرمودند که این جنایت‌ها مفتضح کننده تمدن غرب است و در حالی که غرب ادعای تمدن بشری می‌کند کودکان را از گرسنگی و تشنگی می‌کشد، این تمدن بشری نیست بلکه توحش بشریت است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فتوا دادند که کمک به دشمن صهیونیستی هم حرام قطعی و هم جنایت واقعی است که متأسفانه برخی دولت‌های کشورهای اسلامی هم حرام قطعی و هم جنایت واقعی مرتکب می‌شوند،

وی ادامه داد: رهبری فرمودند: «این تمدن غرب نیست، بلکه سنگ محکی برای شناخت واقعی تمدن غرب ا و آنهایی که سنگ تمدن غرب را به سینه می‌زنند، جنگ غزه محکی برای شناخت کشورهای مدعی تمدن است.

امام جمعه گناوه ادامه داد: همراهی کامل کانون‌های رسمی و غیر رسمی قدرت با رژیم صهیونیستی در نسل کشی کودکان بی گناه غزه مرز پررنگ واقعیت و فریب را در این خصوص به اثبات رساند.

وی ادامه داد: نکته دیگر در فرمایشات رهبری این بود که در طول جنگ غزه دولت‌هایی که خود را به عنوان دولت اسلامی قلمداد می‌کنند به عنوان حامیان غیر اعلامی دولت صهیونیستی اما ملموس و مشهود همین دولت‌ها در حال حمایت این رژیم و ایجاد حاشیه امنیت برای قتل عام بیشتر ساکنان بی دفاع غزه ایجاد می‌کنند.

رزمایش دریایی مشترک نشاندهنده قدرت کشور ما است

وی با اشاره به رزمایش مشترک سه کشور قدرتمند دریایی ایران اسلامی، روسیه و چین گفت: رزمایش مشترک امسال برای پنجمین سال متوالی با شعار «با هم، برای برقراری صلح و امنیت» بین سه کشور قدرتمند در منطقه و در شمال قاره هند برگزار شد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: هدف از این رزمایش امنیت آبراه‌های بین المللی، مقابله با تروریسم دریایی، رویارویی با دزدان دریایی و انجام اقدامات مؤثر در محیط و حفظ محیط زیست و امنیت منطقه بود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز ارتش و سپاه انقلاب اسلامی به عنوان ۲ نیروی قدرتمند هستند و چین و روسیه که بزرگترین قدرت دریایی و هم قدرت چانه زنی در ناتو را دارند با کشور اسلامی ما رزمایش دریایی برگزار می‌کنند.

تقارن بهار با رمضان فرصتی مغتنم برای سلوک انسان

وی با تبریک قرار گرفتن در آستانه آغاز سال جدید و تقارن ایام نوروز با ماه مبارک رمضان گفت: این تقارن مصداقی از بیان شریف قرآن «نور علی نور» دانست و از منظر آیات و روایات هم فصل بهار و هم هم رمضان مکتب و مدرسه توحید و معرفت هستند و هر کس دل و جان خود را در حال و هوای این ۲ بهار قرار دهد از فیوضات آنها بهره مند شود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: تقارن دگرگونی شگرف طبیعت با ماه رستاخیز جان یعنی رمضان، فرصتی مغتنم برای سلوک انسان در این ۲ بهار است.

وی با اشاره به حضور گردشگران و مهمانان نوروزی در ایام تعطیلات در شهرستان گناوه گفت: مردم مؤمن و دیندار شهرستان از ما مسؤولان انتظار دارند که هم مردم و هم مسافران باید حرمت ماه رمضان را حفظ کنند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه حفظ حرمت ماه رمضان دغدغه به جایی است و هم مردم و هم مسافران باید توجه کنند گفت: مسؤولان باید پای کار باشند و دادستان نیز باید به عنوان مدعی العموم ورود کند و هر مسؤولی که ترک فعل کرد باید پاسخگو باشد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: صمت، شهرداری، اجراییات، اصناف، نیروی انتظامی، دادستانی، نیروهای امنیتی و همه باید کمک کنند تا حرمت این ماه حفظ و حرمت شکنی نشود.

وی با بیان اینکه اگر کسی نمی‌تواند روزه بگیرد در ملأ عام هم نباید روزه خواری کند، گفت: در شأن مردم ولایتمدار گناوه نیست که اینگونه روزه خواری‌ها در ملأ عام انجام شود و مردم این شهرستان نیز انتظار و توقع دارند و اگر هر مسؤول وظایف خود را به درستی انجام دهد این دغدغه‌ها و آسیب‌ها کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ گفت: نهضت ملی شدن صنعت نفت با حضور و فداکاری مردم، رهبری روحانیت از جمله آیت الله کاشانی، جانفشانی جریان‌های انقلابی، همبستگی مقطعی بخشی از نخبگان و خواص جامعه با اراده مردم به پیروزی رسید.

وی بیان کرد: از مهم و مغفول این نهضت فتاوای مراجع تقلید زمان در لزوم ملی شدن صنعت نفت است.