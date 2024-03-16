به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ویچسلاو گلادکوف» فرماندار استان بلگورود روسیه اعلام کرد که نیروهای ارتش اوکراین بامداد امروز شنبه مناطق مسکونی این منطقه را گلوله‌باران کردند که در پی آن دو غیرنظامی کشته و 3 تن دیگر نیز زخمی شدند.

ساعاتی پیش نیز رومن استاروویت فرماندار استان کورسک با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود از رهگیری و سرنگونی ۲ پهپاد اوکراینی در حریم هوایی این منطقه خبر داد.

وی با بیان اینکه نیروهای پدافند هوایی استان کورسک یک پهپاد اوکراینی را منهدم کردند افزود: «در ساعت ۳۹ دقیقه بامداد یک پهپاد اوکراینی منهدم شد و در ساعت ۴۵ دقیقه بامداد یک پهپاد دیگر منهدم شد».

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه دیروز جمعه در نشست اعضای دائم شورای امنیت ملی این کشور با اشاره به تشدید حمله‌های موشکی و پهپادی ارتش اوکراین به مناطق مرزی روزسیه اعلام کرد که «رژیم نئونازی کی‌یف به دنبال اختلال در روند انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه است.»

وی با بیان اینکه «رژیم نئونازی کی یف به دنبال انجام عملیات های مسلحانه است و در تلاش است آن ها را عملی کند» گفت: حملات دشمن به خاک روسیه بدون مجازات نمی ماند و نخواهد ماند. اطمینان دارم ملت روسیه با اتحاد هر چه بیشتر به اقدامات تحریک آمیز پاسخ خواهند داد. ارعاب مردم روسیه غیرممکن است.

پوتین با اشاره به اینکه «دشمن در هیچ محوری موفقیت به دست نیاورده و با تلفات سنگینی مواجه است» افزود: دشمن با اقدامات تحریک آمیز سعی دارد توجهات را از وضعیت واقعی در میدان نبرد منحرف کند.

رییس‌جمهور روسیه در ادامه تشدید حمله‌های موشکی و پهپادی به مناطق مرزی روسیه را از نظر نظامی «بی‌معنا» و از نظر انسانی «جنایت‌کارانه» توصیف و تأکید کرد که این حمله‌های تلاش «رژیم نئونازی اوکراین» برای اختلال در روند انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه است.»

وی همچنین اشاره کرد که در روزهای اخیر « ما شاهد چهار تلاش نافرجام اوکراین برای حمله خرابکارانه در محور بلگورود و یک حمله در محور کورسک برای نفوذ به خاک روسیه بوده ایم» اما «حدود 95 درصد موشک ها و پرتابه های دشمن توسط پدافند هوایی روسیه منهدم می شود.»

کمیته انتخابات فدراسیون روسیه بامداد شنبه در بیانیه‌ای با اشاره به استقبال گسترده شهروندان روسی در روز نخست رأی گیری برای تعیین رئیس جمهور جدید روسیه از میان نامزدها در انتخابات جاری ریاست جمهوری در روسیه اعلام کرد که ۳۵ درصد از شهروندان روسیه در روز نخست رأی گیری برای انتخابات ریاست جمهوری در سرتاسر فدراسیون روسیه شرکت کردند.