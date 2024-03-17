زاهدی: از بودن در ژاپن خوشحالم

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ژاپن (جی لیگ) تیم «آویسپا فوکوئاکا» به مصاف «اف سی توکیو» رفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

شهاب زاهدی لژیونر ایرانی «فوکوئاکا» در این دیدار کار را از روی نیمکت آغاز کرد و از دقیقه ۵۸ وارد زمین شد. این نخستین باری بود که زاهدی با پیراهن این تیم در مسابقات لیگ ژاپن به میدان می‌رود.

زاهدی در این دیدار موفق شد در نخستین حضور خود در فوتبال ژاپن و ۲ دقیقه پس از ورودش به زمین، روی نخستین گل فوکوئاکا مؤثر ظاهر شود و نخستین پاس گل خود را ثبت کند.

بازیکن پیشین پرسپولیس پس از این دیدار در گفت و گو با دوربین باشگاه «آویسپا» گفت: جو ورزشگاه در این دیدار عالی بود و از اینکه در اینجا هستم خوشحالم و احساس خوبی دارم. هواداران انرژی بسیار مثبتی دارند و تلاش می‌کنیم در بازی بعدی نتیجه بهتری کسب و به طرفداران تقدیم کنیم.