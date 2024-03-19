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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۱۸

با ابلاغ مصوبه جدید مرکز جذب؛

فرایند جذب خویشاوندان اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها تغییر کرد

فرایند جذب خویشاوندان اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها تغییر کرد

رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی، مصوبه جدید مرکز جذب وزارت علوم را به روسای هیات های اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه جدید مرکز جذب وزارت علوم توسط محمد خلج امیرحسینی رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی این وزارتخانه به روسای هیات های اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی ابلاغ شد که به شرح زیر است:

احتراما ضـمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و نیز فرا رسـیدن عیـد سـعید نوروز، به اسـتحضار می رساند که هیات مرکزی جذب مصوبه «تعارض منافع» را در جلسه۴۷۷ مورخ۱۴۰۲.۱۲.۲۳ به شرح ذیل مصوب کرد:

۱- اگر پس از مرحله غربالگری در یک رشـته تحصیلی، یکی از متقاضیان جذب هیات علمی دارای نسـبت نسبی یا سببی درجه اول بـا برخی اعضاء هیات علمی دانشـکده (پژوهشـگاه یا موسـسه)، کارگروه توانایی علمی، کارگروه صلاحیت عمومی، هیأت اجرایی جذب و یا هیأت رئیسه دانشـگاه باشـد، موضوع می بایستی توسط دبیر هیات اجرایی جـذب (یا رئیس موسـسات فاقدهیات اجرایی مسـتقل) به مرکز جذب اطلاع داده شود. سـپس فرایند جذب تمامی متقاضـیان آن رشته تحصیلی به تشخیص مرکز جذب به یکی از دوشیوه زیر طی خواهد شد.

الف- پرونده تمامی متقاضـیان توسط مرکز جذب به یک دانشگاه دیگر برای طی تمامی فرایند جذب ارجاع می شود.

ب- دو نماینده متخصص در رشـته مربـوطه از طرف مرکز جـذب برای حضـور بـاحـق رای درکـارگروه توانـائی علمی شـرکت می کند. اگر متقاضـی مـذکورجزو سه رقیب برتر شود، این دونماینده باحق رای درجلسه هیات اجرایی جذب نیزشـرکت می نمایند. عضو منسوب حق شـرکت درجلسه مربوطه را نـدارد و تاییـدصـحت وسـلامت تمامی فراینـدجذب توسط نمایندگان مرکزجذب ضروری است.

۲- عدم حضور استاد راهنمای مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکترای متقاضـی جذب درجلسات کارگروه توانائی علمی، کارگروه صلاحیت عمومی و هیأت اجرایی جذب لازم و کافی است.

۳- عـدم حضور عضو جلسـات کارگروه توانائی علمی، کارگروه صـلاحیت عمومی و یا هیأت اجرایی جـذب برای بررسـی پرونده تبدیل وضعیت استخدامی خود یـا یکی از خویشاونـدان نسـبی یا سببی درجه اول خود درجلسات مربوطه لازم و کافی است.

بـدیهی است این مصوبه، جایگزین مصوبات قبلی هیات مرکزی در مورد تعارض منافع بوده و برای تمامی پرونده های جذب که به مرحله مصاحبه علمی نرسیده اند اعمال می شود.

کد مطلب 6058120

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نظر شما

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    نظرات

    • مهدی __ IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      2 3
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      این حرف خلاف وافع هست . الان سالهاشت که هیات جذب در زمینه استخدام هیات علمی عمل می کند و شما چند تا مصداف استخدام فامیل را نام ببرید من فانع می شوم
    • DE ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      3 2
      پاسخ
      لابداین مصوبه برای خاص اعمال میشد. من وهمسرم هردودردودانشگاه معتبر شاغل بودیم ولی دخترمان بایک دکتری ازدانشگاهی معتبر به امیدکاردردانشگاه به ایران آمد و ۸ سال بیکارماند (درهردودانشگاه هم پست داک گرفت ومقاله هاش چاپ شد ولی استخدام نشد .
    • H IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      2 2
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      با این کارها مشکل حل نمی شه
    • محمد صادق IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      3 2
      پاسخ
      این تیتر خبر شما کاملا غیر مرتبط با متن مصوبه است و علاوه بر اینکه قابل تعقیب در محاکم هست ، بسیار غیر اخلاقی و غیر حرفه ای است!!
    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      14 3
      پاسخ
      اگه راست میگید سهمیه ها رو بردارید که هم دانشگاه‌ها رو نابود میکنه هم دانشجو وهم علم رو ودست آخر انجام تمام کارهای عمرانی و زیربنایی کشور توسط همین افراد کشور را دچار آسیب‌های جبران ناپذیر میکنه اگر عده ای حق گردن مردم دارند حرفی نیست کمک مادی بینهایت بکنید ولی با علم و با پیشرفت کشور بازی نکنید
    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      5 5
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      این مصوبه بسیار عادلانه و عالی است
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      9 3
      پاسخ
      کشور اسلامی یعنی همین. به شرط اینکه توصیه و پیشنهاد برای دیگران نیز توسط عوامل قدرت و نفوذ برچیده شود. فاصله کم نیست.
    • ناهید IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      6 3
      پاسخ
      آخه هر کس علمشو داره ووارد آموزش دانشگاه شده فرزندان خویشان هم توانای دارند؟ هر گونه جذب سهمیه‌ای بدون تخصص نابودی دانشگاههای میباشد
    • رضا IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      1 2
      پاسخ
      خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.. نظام آموزش عالی ایران از اساس، نیازمند تغییر است.. به اعتقاد بنده با بودجه‌ای حتی کمتر از یک ده هزارم هزینه‌هایی که درحال حاضر در نظام آموزش عالی کشور درحال مصرف و خرج کرد هستیم، می‌توانیم تا ده‌ه برابر کار بیشتر و با کیفیت بالاتر انجام دهیم..
    • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      0 1
      پاسخ
      اجرا بشه دیگه. اگه فامیلی رو اعلام‌نکردن چی؟
    • NL ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      2 2
      پاسخ
      من عضو هیات علمی هستم. متاسفم برای اون خبر نگار که برای جذب مخاطب حاضر هر کاری بکنه. تیتر رو جوری زدن انگار آیین نامه ای بوده الان لغو شده. این آیین نامه فقط برای جلوگیری از زدو بند در آینده مصوب شده. اقای خبر نگار عزیز تیتر شما مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است. نظر ناهید را ببینید.
    • حسین IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۲
      1 0
      پاسخ
      متاسفم برای خبرگزاری مهر با این تیتر خبری. من هیات علمی هستم هیچ امتیازی برای فرزندان ما نبوده و نیست که تغییر کرده باشد.

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