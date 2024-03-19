به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه جدید مرکز جذب وزارت علوم توسط محمد خلج امیرحسینی رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی این وزارتخانه به روسای هیات های اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی ابلاغ شد که به شرح زیر است:

احتراما ضـمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و نیز فرا رسـیدن عیـد سـعید نوروز، به اسـتحضار می رساند که هیات مرکزی جذب مصوبه «تعارض منافع» را در جلسه۴۷۷ مورخ۱۴۰۲.۱۲.۲۳ به شرح ذیل مصوب کرد:

۱- اگر پس از مرحله غربالگری در یک رشـته تحصیلی، یکی از متقاضیان جذب هیات علمی دارای نسـبت نسبی یا سببی درجه اول بـا برخی اعضاء هیات علمی دانشـکده (پژوهشـگاه یا موسـسه)، کارگروه توانایی علمی، کارگروه صلاحیت عمومی، هیأت اجرایی جذب و یا هیأت رئیسه دانشـگاه باشـد، موضوع می بایستی توسط دبیر هیات اجرایی جـذب (یا رئیس موسـسات فاقدهیات اجرایی مسـتقل) به مرکز جذب اطلاع داده شود. سـپس فرایند جذب تمامی متقاضـیان آن رشته تحصیلی به تشخیص مرکز جذب به یکی از دوشیوه زیر طی خواهد شد.

الف- پرونده تمامی متقاضـیان توسط مرکز جذب به یک دانشگاه دیگر برای طی تمامی فرایند جذب ارجاع می شود.

ب- دو نماینده متخصص در رشـته مربـوطه از طرف مرکز جـذب برای حضـور بـاحـق رای درکـارگروه توانـائی علمی شـرکت می کند. اگر متقاضـی مـذکورجزو سه رقیب برتر شود، این دونماینده باحق رای درجلسه هیات اجرایی جذب نیزشـرکت می نمایند. عضو منسوب حق شـرکت درجلسه مربوطه را نـدارد و تاییـدصـحت وسـلامت تمامی فراینـدجذب توسط نمایندگان مرکزجذب ضروری است.

۲- عدم حضور استاد راهنمای مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکترای متقاضـی جذب درجلسات کارگروه توانائی علمی، کارگروه صلاحیت عمومی و هیأت اجرایی جذب لازم و کافی است.

۳- عـدم حضور عضو جلسـات کارگروه توانائی علمی، کارگروه صـلاحیت عمومی و یا هیأت اجرایی جـذب برای بررسـی پرونده تبدیل وضعیت استخدامی خود یـا یکی از خویشاونـدان نسـبی یا سببی درجه اول خود درجلسات مربوطه لازم و کافی است.

بـدیهی است این مصوبه، جایگزین مصوبات قبلی هیات مرکزی در مورد تعارض منافع بوده و برای تمامی پرونده های جذب که به مرحله مصاحبه علمی نرسیده اند اعمال می شود.