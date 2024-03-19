ترافیک سنگین در محور هراز/ فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی کشور نشان می‌دهد که ترافیک در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) و آزادراه قزوین - رشت محدوده رستم آباد سنگین است.

بنابراین گزارش، ترافیک در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل کردان تا هشتگرد و حدفاصل زیاران تا محمدیه سنگین گزارش شده است.

تردد در محورهای چالوس و فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال (رفت و برگشت) به صورت روان است.

آخرین وضعیت جوی نشان می‌دهد در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، گیلان، زنجان، قزوین، البرز، مازندران، تهران، کرمانشاه، همدان، لرستان، کردستان، مرکزی، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد دارای بارش باران است.

همچنین در آزادراه قزوین - رشت دارای بارش باران و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

محورهای غیرشریانی هشتگرد - طالقان، سروآباد - پاوه، سی سخت - پادنا، گنجنامه – تویسرکان، وازک – بلده و پونل – خلخال دارای انسداد است.