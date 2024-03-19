طرح ویژه «اکران شبانه» سینماها در تعطیلات نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی گفت: به منظور ایجاد امکان استفاده بهتر هموطنان عزیز، طرح ویژه اکران شبانه در تعطیلات نوروز به ویژه به دلیل همزمانی با ماه مبارک رمضان به استثنای شب‌های احیا اجرایی می‌شود؛ در تلاش هستیم تا ظرفیت مخاطب‌پذیری سینماها بعد از افطار را اجرا کنیم، به همین منظور در نظر داریم بازه زمانی اکران سینماها را در این مقطع افزایش دهیم.

رییس سازمان سینمایی ادامه داد: پیشنهادها و نظرات مختلفی از سوی شورای صنفی، انجمن سینماداران و همکاران بنده در ارزشیابی و نظارت بر نمایش مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام برنامه‌ریزی نهایی برای اجرایی شدن این طرح صورت گرفت.

وی تاکید کرد: مقرر شد طرح اکران شبانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان در تمام سالن‌های سینمایی اجرایی شود لذا در این طرح، پردیس‌ها و سینماها مجازند به فراخور منطقه جغرافیایی با هماهنگی مسؤولان مربوطه، سانس‌های نمایشی خود را افزایش دهند.

به گفته خزاعی، این طرح در سطح تهران و شهرستان‌ها قابلیت اجرایی دارد اما همه چیز منوط به هماهنگی‌های لازم و میزان استقبال مخاطبان است.

وی یادآور شد: تجربه اجرای این طرح را با تفاوت‌هایی در برخی سال‌ها در گذشته شاهد بوده‌ایم و شهرهای اصفهان، شیراز و مشهد از جمله شهرهای بوده‌اند که بیشترین آمار استقبال را از این طرح داشته‌اند.

رئیس سازمان سینمایی گفت: یکی از مهمترین موارد موفقیت این طرح، تبلیغ و همکاری سازمان صدا و سیما به منظور آگاه‌سازی مردم است که امیدوارم تعامل خوبی میان صدا و سیما و سازمان سینمایی‌ برای موفقیت طرح اکران شبانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان ایجاد شود.