به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی طی یادداشتی به مناسبت نوروز نوشت: آن هنگام که تأمین امنیت خانه و خانواده بزرگ‌تری به نام ایران را برکاشانه و خانواده کوچک خود مرجح می‌دانی و شهید می‌دهی در شب قبل از سال نو، بی شک هیچکس نمی‌تواند این پلیس را از مردمش جدا بداند که البته در این راه دلگرم و پشت گرم به حمایت و همکاری مردمان عزیز و قانونمدارمان هستیم.

هم قدم می‌شویم با بهاری زیبا و دل‌انگیز که چترِ طراوتش را بر سر همگان می‌گستراند و چنان چه باید بدانیم چترِ سبزِ امنیتِ این روزهایمان را مدیون مأمور فراجا، همان ناجی روزهای سخت هستیم؛ همکارانی سخت‌کوش، روزآمد و هوشمند.

پلیس همواره در سختی‌ها قوی‌تر می‌شود، با اشتباهاتش عاقل‌تر و در پس تجربه‌هایِ تلخ، نتایج شیرین و گرانبهایی حاصل می‌شود؛ ما به وظیفه غایی خود که همانا تأمین آرامش و امنیت همه شهروندان فارغ از هر اندیشه و مقالی است، اعتقاد راسخ داریم و در این راه ایستادگی می‌کنیم حتی اگر هزینه‌اش تنها ایستادن باشد.

فراجا مطابق منشور پلیسِ ترازِ انقلابِ اسلامی در اجرای قانون با ناهنجاری‌هایی اجتماعی که منجر به واکنش‌هایی در سطح جامعه گردد، عمل خواهد کرد و هم هِنگام با اقتداری توأم با رأفت.

پلیس شغلش را در مکتبِ تولیدِ امنیت و آرامش می‌آموزد و همه چیز برایش در همین قاب معنا می‌شود.

ماموری که طوفان مأموریت‌ها را در آغوش می‌گیرد تا امنیت بماند، بی شک در تاریخ دفاع از کیان وطن ماندگار می‌شود.

همین جا مراتب تقدیرم را از عموم جامعه داشته باشم که به فرزندان خود در سازمانِ عظیمِ انتظامیِ کشور اعتماد کرده و اجازه دادند تا پلیس کار حرفه‌ای و تخصصی خود را در موضوعات مختلف طیِ سالِ گذشته پیش ببرد؛ البته مردم با اصالت ما می‌دانند ساخت امنیت بدون آنها محقق نشده و تضمین آرامش و امنیت اجتماعی و عمومی شأن در گرو همکاری با خادمانِ خودشان در فراجاست.

فراجا امنیت آخرین روزها و ساعات سال را به انتظام بخشیِ ابتدای سال پیوند می‌زند تا اوقاتی توأم با آرامش و آسایش، قرین لحظه‌هایِ شهروندانِ نجیب و عزیز این سرزمین باشد.

*محمدحسین معلم طاهری