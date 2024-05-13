دیدار «اردوغان» و نخست وزیر یونان در آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه با کریاکاس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان دیدار و رایزنی کرد.

این دیدار در مجتمع ریاست جمهوری بش تپه آنکارا روی داد.

رئیس جمهور اردوغان در ورودی اصلی مجتمع ریاست جمهوری از میتسوتاکیس استقبال کرد.

اردوغان و میتسوتاکیس در ادامه در مقابل پرچم‌ های ترکیه و یونان روی پله‌ ها عکس گرفتند.

دو طرف پس از دیدار دوجانبه و ریاست نشست بین هیأت‌ ها در نشست مشترک خبری شرکت خواهند کرد.

این در حالیست که در سفر میتسوتاکیس به ترکیه، ادامه همکاری‌ ها در زمینه‌ های مختلف از جمله اقتصاد، حمل و نقل، علم و فناوری، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و روابط انسانی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در این سفر نخست‌ وزیر یونان اقدامات قابل انجام برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور که نزدیک به ۶ میلیارد دلار است، به ۱۰ میلیارد دلار در چارچوب هدف مشترک سران دو کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

همچنین قرار است مسائل مربوط به اقلیت ها در شهرهای رودس، استانکوی و سلانیک مورد بررسی قرار گیرد.

روال ساده صدور روادید برای ورود شهروندان ترکیه به ۱۰ جزیره یونان که از ۳۰ مارس سال جاری اجرایی شده است و موضوع ادامه آن نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، پیش‌ بینی می‌ شود دیدگاه ترکیه در مورد تحولات منطقه‌ ای و بین‌ المللی به‌ ویژه مسئله اشغالگران صهیونیست و فلسطین به طرف یونانی منتقل شود.