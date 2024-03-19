مازوت سوزی نیروگاه منتظری اصفهان متوقف شد

احمدرضا لاهیجان زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استفاده از سوخت مازوت در هفت واحد نیروگاه شهید منتظری با حکم دادستان اصفهان و مصوبه شورای تأمین امروز ۲۹ اسفند متوقف شد.

وی با اشاره به اینکه پلمب ۲ واحد باقی‌مانده نیز ساعتی پیش انجام شد، افزود: تغییر خط مصرف سوخت گاز در این نیروگاه در نهایت تا فردا طول می‌کشد اما مشعل‌های مازوت سوز امروز متوقف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفت که در این نیروگاه روزانه ۸ میلیون لیتر مازوت سوزانده می‌شود و و این مساله باعث می‌شود که حدود ۴۵۰ تن مواد آلاینده در فضا منتشر شود.

پیش از این مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفته بود که استفاده دوباره مازوت در نیروگاه‌ها منتظری در پی اقدامات خرابکارانه بر خط لوله انتقال گاز صورت گرفت.