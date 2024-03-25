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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۵۶

با هدف ترویج کتابخوانی میان کودکان؛

مسابقه «کتاب شیرین» برگزار می‌شود

مسابقه «کتاب شیرین» برگزار می‌شود

برنامه و مسابقه تلویزیونی تعاملی «کتاب شیرین» با هدف ترویج کتاب و کتابخوانی میان کودکان و نوجوانان در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه و مسابقه تلویزیونی تعاملی «کتاب شیرین» با هدف ترویج کتاب و کتابخوانی میان کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود. این مسابقه با محوریت سه کتاب «بزرگ‌شدن در سپیدان»، «قصه‌های ادواردو» و «خدا و ضرب‌المثل‌ها» طراحی شده است؛ شرکت‌کنندگان با مطالعه این کتاب‌ها در مسابقه شرکت کرده و به سوالات آن پاسخ می‌دهند.

شرکت‌کنندگان با پاسخ درست به سوالات و جمع‌آوری امتیاز لازم، رتبه کسب می‌کنند و رتبه‌های برترِ هر روز، به عنوان سرگروهِ مسابقه روز بعد انتخاب می‌شوند. همچنین طی فرآیند مسابقه شرکت‌کنندگان انتخاب می‌کنند که در کدام تیم قرار بگیرند و همراه با سرگروه‌شان به مسابقه و رقابت با گروه مقابل می‌پردازند.

در این مسابقه کتابخوانی تلویزیونی مبتنی بر بازی – کتاب، شرکت‌کنندگان هر روز به ۶ سوال عمومی و ۶ سوال تخصصی در دو گروه مجزا پاسخ خواهند داد و سوالات هر گروه، با گروه دیگر متفاوت خواهد بود. همچنین گروهی که امتیاز بیشتری کسب کند، برنده بازی خواهد بود و یک جایزه به سرگروه و جوایزی به قید قرعه به اعضای آن گروه اعطا می‌شود.

ساختار برنامه در دو بخش نیم ساعته طراحی شده است که بخش اول از هر دو شبکه پویا و کتاب پخش می‌شود و بخش دوم در شبکه کتاب. مخاطبان در طول روز هم می‌توانند به صورت آفلاین اطلاعات عمومی خود را از طریق این برنامه محک بزنند.

مسابقه بزرگ «کتاب شیرین» تولید مشترک شبکه کتاب و شبکه کودک است. این تعامل یک شبکه تلویزیونی با یک شبکه اینترنتی برای تولید یک بازی فعالانه برای کودکان باعث ایجاد یک رکورد بی‌سابقه شده است، به نحوی که از برنامه قبلی پخش شده آن تاکنون هر روز حدود ۳۰ هزار نفر به صورت آنلاین در مسابقه شرکت کرده‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند این مسابقه را تا پایان ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۵:۳٠ تا ۱۶:۴٠ از طریق تلویزیون اینترنتی کتاب به نشانی ketab.tv مشاهده کنند.

کد مطلب 6061864

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    نظرات

    • محمد صالح مهران IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      39 8
      پاسخ
      عالیی
      • محمدرضا IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        21 4
        خوب
    • سینا IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      30 6
      پاسخ
      عالی بود
      • آرتا IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۵/۳۰
        6 2
        💚💚
    • شاهرخ رحیمی IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      16 8
      پاسخ
      بد چجو ری میشه شرکت کرد؟
    • امیرمهدی IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      19 9
      پاسخ
      خوب
      • ارمان FR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
        12 3
        عالی
      • امید فرخی IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        1 0
        خوب
    • کیانا IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
      13 7
      پاسخ
      فوق العاده است
    • لیا IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
      18 8
      پاسخ
      خیلی عالی عالی
    • سینا صادقی AE ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
      11 5
      پاسخ
      عالی
    • بهاره کریمی زاد فیروزجائ IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      15 4
      پاسخ
      خیلی خوب است
    • مهتا AE ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      3 3
      پاسخ
      عالی
    • محمد رضابا قرزاده IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
      7 1
      پاسخ
      این برنامه خیلییییییی خوبه
    • هلنا IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
      5 2
      پاسخ
      این مسابقه خیلی خوب است
    • امیر محمد فلاح AE ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
      9 5
      پاسخ
      عالیی
    • علی اصغر IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۶
      8 2
      پاسخ
      عالی
    • نبایش AE ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
      2 3
      پاسخ
      عالی بود
    • نیایش AE ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
      4 1
      پاسخ
      عالی
    • صبا IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
      5 1
      پاسخ
      عالییییییییییییییی
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بی نظیر🤗🤗👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
      • نازنین IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
        1 1
        پویش‌خیلی‌عالی بود
    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      بی نظیربود
    • حلما IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 1
      پاسخ
      عالیه
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      2 1
      پاسخ
      چطوری شرکت کنم
    • حسنا IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      من نظرم خیلی عالی است
    • سعد نارویی IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      این مسابقه عالی است
    • مژگان IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      بدبود اهههههه
    • طاها جعفری IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      1 0
      پاسخ
      سلام خیلی مسابقه خوبی هست اطلاعات عمومی بچه‌ها بیشتر میشه ممنون
    • سید امیر حسین خدایی IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      3 0
      پاسخ
      چه طوره می تونیم به عنوان سرگروه باشیم
    • اسما IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب
    • ریحانه السادات مدرسی IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      خیلی خوب
    • مبینا IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      1 2
      پاسخ
      خیلی عالی بود
    • بهار IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • فاطمه زهرا سادات محمودی IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • محدثه IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      0 1
      پاسخ
      خیلی خیلی خیلی دوست دارم
    • NIOFAR IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
      0 1
      پاسخ
      عالی ولی من با گوشی ی خودم از اینترنت نمیشه فقد از شاد میشه من شادمو پاک کردم
    • آنیتا IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
      1 1
      پاسخ
      من دلم میخواد شرکت کنم وسرگروه شم عالی
    • آنیتا IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
      2 1
      پاسخ
      عالی
    • آنیتا IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
      2 0
      پاسخ
      عالی
    • آنیتا IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
      1 0
      پاسخ
      عالی
    • آنیتا IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
      1 0
      پاسخ
      عالی
    • حلمامرادی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
      1 1
      پاسخ
      گروه قرمز برنده میشه
    • سید احسان AE ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      1 3
      پاسخ
      در مسابقه شرکت کنیم
    • امیررضا ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      3 0
      پاسخ
      خیلی خوب است
    • نازنین زهرا پیرانپور IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      1 1
      پاسخ
      👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌 عالی ترتیب مسابقات کتاب خانی😍😍
    • مائده CH ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
      1 1
      پاسخ
      خيلي خوب عالي
      • فاطمه زهرا قهرمانی ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
        1 0
        این برنامه خیلی خوبه بچه‌ها رو به کتاب خوندن دعوت می‌کنه
    • سکینه IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
      1 0
      پاسخ
      مسابقه عالی
    • یوسف کلاهدوز IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      عکس شهید دکتر کاظمی آشنایی
    • بهناز میرتقی IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
      1 1
      پاسخ
      این برنامه عالیه
    • آنیکا IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
      4 0
      پاسخ
      مسابقه ی خوبیه
    • آتنا شهلی بر IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
      0 2
      پاسخ
      عالی عالی عالی
    • مهدی مطهری ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
      1 0
      پاسخ
      خیلی خوب
    • محمد رضا IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • زینب IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خوب هست
    • نیکان غلام علی زاده IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      عالی بود
    • مهدی IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      چطور میشه شرکت کنم نمیشه اصلا
    • محمدحسین ومحمدمحمود IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      من ودادام خیلی دوست داریم
    • فاطمه زارع عبدالصمد IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب عالی
    • مهدی IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چجوری میتوان شرکت کرد
    • مهراسا ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      عالی بود
    • بیتا بختاوری ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      سلام چطور می تونیم در مسابقه آفلاین شرکت کنیم
    • یاسین DE ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
      7 1
      پاسخ
      عالی
    • Ali IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      2 1
      پاسخ
      عالی
    • مهیا IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب است
    • مبین خلیلی IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      خوب
    • محمد مهدی اسدی IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      من کتاب 📚 دوست دارم
    • ارسلان IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      کتاب شیرین خوب است من همیشه برنامه کتاب شیرین راتماشا می کنم
    • علی اکبر رستمی IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      3 0
      پاسخ
      عالی بود
      • حمید رضا جیرفتی. IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
        1 1
        خیلی خیلی خوبه
    • محسن شیری IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب بود
    • هستی IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 1
      پاسخ
      من عاشق این برنامه کتاب شیرین هستم
    • ارسلان IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • ارسلان IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عالی بود
    • هستی IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      من عاشق کتاب شیرین هستم وکتاب شیرین عالی هست

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