به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه و مسابقه تلویزیونی تعاملی «کتاب شیرین» با هدف ترویج کتاب و کتابخوانی میان کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود. این مسابقه با محوریت سه کتاب «بزرگ‌شدن در سپیدان»، «قصه‌های ادواردو» و «خدا و ضرب‌المثل‌ها» طراحی شده است؛ شرکت‌کنندگان با مطالعه این کتاب‌ها در مسابقه شرکت کرده و به سوالات آن پاسخ می‌دهند.

شرکت‌کنندگان با پاسخ درست به سوالات و جمع‌آوری امتیاز لازم، رتبه کسب می‌کنند و رتبه‌های برترِ هر روز، به عنوان سرگروهِ مسابقه روز بعد انتخاب می‌شوند. همچنین طی فرآیند مسابقه شرکت‌کنندگان انتخاب می‌کنند که در کدام تیم قرار بگیرند و همراه با سرگروه‌شان به مسابقه و رقابت با گروه مقابل می‌پردازند.

در این مسابقه کتابخوانی تلویزیونی مبتنی بر بازی – کتاب، شرکت‌کنندگان هر روز به ۶ سوال عمومی و ۶ سوال تخصصی در دو گروه مجزا پاسخ خواهند داد و سوالات هر گروه، با گروه دیگر متفاوت خواهد بود. همچنین گروهی که امتیاز بیشتری کسب کند، برنده بازی خواهد بود و یک جایزه به سرگروه و جوایزی به قید قرعه به اعضای آن گروه اعطا می‌شود.

ساختار برنامه در دو بخش نیم ساعته طراحی شده است که بخش اول از هر دو شبکه پویا و کتاب پخش می‌شود و بخش دوم در شبکه کتاب. مخاطبان در طول روز هم می‌توانند به صورت آفلاین اطلاعات عمومی خود را از طریق این برنامه محک بزنند.

مسابقه بزرگ «کتاب شیرین» تولید مشترک شبکه کتاب و شبکه کودک است. این تعامل یک شبکه تلویزیونی با یک شبکه اینترنتی برای تولید یک بازی فعالانه برای کودکان باعث ایجاد یک رکورد بی‌سابقه شده است، به نحوی که از برنامه قبلی پخش شده آن تاکنون هر روز حدود ۳۰ هزار نفر به صورت آنلاین در مسابقه شرکت کرده‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند این مسابقه را تا پایان ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۵:۳٠ تا ۱۶:۴٠ از طریق تلویزیون اینترنتی کتاب به نشانی ketab.tv مشاهده کنند.