مشکلات با دستور حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی صبح امروز دوشنبه در «گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی در راستای جهش تولید با مشارکت مردم» با بیان اینکه بهترین حال در سال جدید میتواند با اراده، نگاه تحولی و نگاه به تغییر در ما ایجاد شود، خدمت به مردم را از جمله زمینههای موثر برای رسیدن به مقام قرب الهی عنوان کرد و افزود: در روایات ما هیچ امری بعد از انجام واجبات و ترک محرمات برای رسیدن به قرب پروردگار متعال بهتر از گرهگشایی از زندگی مردم وجود ندارد و امروز این زمینه برای همه ما فراهم شده که بتوانیم با خدمت به مردم به این مقام ارزشمند نایل شویم.
رییس جمهور در ادامه نگاه به وضع موجود و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب را اساس تحول دانست و تصریح کرد: در مقابل کسانی که به دنبال توقف رشد کشور هستند و نمیخواهند این کشور به قلهها برسد، باید بازنگاهی در اقدامات انجام شده داشته باشیم و ببینیم آیا به میزان لازم تلاش صورت گرفته یا باید این تلاش مضاعف شود.
رییسی زمان شناسی، نیازشناسی و همچنین سنجش دقیق ظرفیتها و امکانات را شرط تحول و لازمه خدمترسانی به مردم از سوی مسئولان دانست و تصریح کرد: این نگاه دقیق و ژرفی میطلبد که به همه شرایط توجه کنیم و کارها در زمان خودش صورت گیرد تا پس از اتمام دوره مسئولیت به پشیمانی دچار نشویم.
رییس جمهور ادامه اتمام طرحهای نیمهتمام را از اولویتهای اصلی دولت عنوان کرد و افزود: دولت در این راستا در تلاش است که هم خود طرحها را نیمه تمام رها نکند و هم عقبماندگیها در به سامان رساندن طرحهای رها شده و نیمهتمام را جبران کند.
رییسی در ادامه با تأکید بر ضرورت تسریع در انجام امور با کار و حرکت جهادی افزود: دشمن موفقیتهای جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف را بر نمیتابد اما به فضل خدای متعال و به برکت اخلاص مردم، خون مطهر شهدا و هدایتهای داهیانه رهبری معظم انقلاب اسلامی کشور در حال پیشرفت است و موفقیتهای بسیاری بدست آمده که لازمه استمرار آن حرکت جهادی و تسریع در به سامان رساندن کارهاست.
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش، تسهیل امور، مردمیسازی و تکریم مردم را سه موضوع مهم پیشروی مدیران و کارگزاران دولت عنوان کرد و گفت: یکی از مسئولیتهای مهم مدیران آن است که مردم از مراجعه به سازمانهای اداری راضی باشند و کارهایشان با سهولت، سرعت و حفظ کرامت انسانی انجام شود و حتی کارهایی که تنگناهای قانونی دارد، باید با تکریم، برای مردم روشن شود.
رییسی با بیان اینکه در دوره جنگ ترکیبی دشمن، اولویت همه دستگاههای اجرایی و دستاندرکاران امور مردم، کار جهادی با اولویت حل مسئله است، تصریح کرد: غالباً بعد از سفرهای استانی، نشست حل مسئله برگزار میشود و در آن نشستها متوجه میشویم که بسیاری از مشکلات مطرح شده، توسط همان دستگاههای اجرایی استانی، حل شدنی است.
رییس جمهور با تأکید بر اینکه همه دستگاههای اجرایی باید برای حل مسائل کشور تلاش کنند و این کار خارج از مأموریت و وظایف دولتمردان نیست، گفت: استانداران بدانند که بسیاری از مسائل در همین استانداریها قابل حل است و با همگرایی و هماندیشی میتوانند مسائل را حل کنند و استانها هم از اختیارات ویژهای بهرهمند هستند و مدیران ستادی و ملی، سفرا و استانداران را معطل پاسخدهی نگذارند.
رییسی «پیگیری» را اصل مهم و رمز موفقیت در کارها عنوان کرد و افزود: با یک دستور صرف، کاری از پیش نمیرود و مسئولان باید پیگیری را در دستور کار خود قرار دهند.
رییس جمهور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در نخستین روز از سال جدید و تأکید معظم له بر پیگیری تفاهمنامههای خارجی و تبدیل آنها به معاهده دوجانبه یا چندجانبه خاطرنشان کرد: در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رسانهای، تفاهمنامههایی با کشورهای دنیا داریم و این تفاهمنامهها تا به معاهده تبدیل نشوند، هیچ انتفاعی از آنها نصیب کشور نمیشود.
رییسی به بیانات رهبر انقلاب و تعیین شعار محوری و کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: اقتصاد مسئله محوری کشور و تولید هسته اصلی آن است. جهشی تولید، با توجه جدی مسئولان و استفاده از نیروی انسانی کارآمد جوان و ظرفیتهای کشور حتماً امکانپذیر است و با یک حرکت جهادی میتوانیم اشتغال، جهش تولید، صادرات، تجارت خارجی و اقتصاد مقاومتی را فعال کنیم.
رییس جمهور تأکید کرد: دولت باید موانع پیش پای تولید و فعالان اقتصادی را بردارد. باید قانون رفع موانع تولید اجرا شود و زمینه کار برای بخش خصوصی و مردم فراهم شود و اگر دولت موانع پیش رو را بردارد، قطعاً بخش خصوصی فعالتر خواهد شد.
رییسی در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران و کارگزاران دولت مردمی خواست بازنگاهی در مأموریت سازمانی خود داشته باشند و ببینید چه راهکار و ظرفیتی در سازمان اداریشان برای مردمیسازی دولت و همچنین نقشآفرینی مردم در حوزه تولید که مورد تأکید رهبری است، وجود دارد.
رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه همه مدیران باید با جامعه نخبگانی ارتباط داشته باشند و هر ماه یک بار نشستهای نخبگانی با هدف بهرهمندی از نظرات آنها را برگزار کنند، تصریح کرد: فعالسازی سامانههای جامع اطلاعاتی و توسعه دولت هوشمند به تسریع کار، کمک بسزایی میکند و در ایجاد شفافیت، پیشگیری از وقوع فساد و مقابله با آن، بسیار مؤثر است.
رییسی، سیاست داخلی و خارجی را دو بال جهش تولید و به ثمر نشستن آن عنوان کرد و گفت: یاریرسانی بخشهای خارجی به بخشهای داخلی، شرط موفقیت کشورهای دنیاست و این موضوع باید مورد توجه همه کارگزاران نظام و سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی باشد.
رییس جمهور در ادامه با تاکید بر لزوم ارتقای سلامت اداری، خطاب به مدیران و کارگزاران دولت گفت: کوچکترین رابطه ناسالم را در دستگاهها برنتابید و با هرگونه رابطه ناسالم بجنگید و اجازه ندهید فساد در دستگاههای اجرایی رخنه کند.
رییسی همچنین از مدیران دولت خواست از برگزاری همایشهای پرخرج که فقط اسم و رسم دارند و نتایج و اثری برای مردم ندارند، جلوگیری کنند.
رییس جمهور در ادامه ضرورت توجه به مبارزه با قاچاق کالا در کنار رونق تولید از سوی مدیران دولت را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: قاچاق کالا، هم مردم را رنج میدهد و هم خنجری از پشت بر کمر تولید است، لذا مبارزه با قاچاق کالا در کنار رونق تولید، اصل مهمی است که مسئولان باید به آن توجه کنند.
رییسی، تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی را یکی از اولویتهای دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: باید جلوی کارهای غیرمولد، از جمله دلالی گرفته شود و کسانی که مأموریت تأمین و تولید کالا را دارند باید بر زنجیره تولید، تأمین و مصرف نظارت کنند تا کالاها، به درستی به دست مصرفکننده برسد.
رییس جمهور افزود: ما باید حامی تولیدکنندگان باشیم و نباید کالایی بالاتر از قیمت نهایی، به دست مصرفکننده برسد و هر روز شاهد افزایش قیمت و چند قیمتی در بازار نباشیم.
رییسی در بخش دیگری از سخنانش به ابلاغ سیاستهای دریامحور توسط رهبر انقلاب و ظرفیتهای مناسب در کشور برای بهرهمندی از این اقتصاد پرسود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بین 3 هزار و 700 تا 5 هزار کیلومتر با ساحل و دریا ارتباط داریم و باید با تکیه بر توان داخلی، اقتصاد دریا محور فعال شده و سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب، تحقق پیدا کند.
رییس جمهور سپس به رشد کشور در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: لازم است زنجیره ارزش افزوده معدن تکمیل شده و جلوی خامفروشی گرفته شود.
رییسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه با تلاش دولتمردان دولت مردمی، رشد نقدینگی کنترل شده و تورم کاهشی شده است، تصریح کرد: رشد اقتصادی و تولید افزایش یافته و باید تلاش کنیم تورم، کاهشیتر شود و این امر به دست مسئولان محقق میشود.
رییس جمهور همچنین به موضوع وحدت و انسجام در کشور و همکاری همه قوای مقننه، مجریه و قضاییه اشاره کرد و گفت: مطلقاً نباید گرفتار حاشیهسازی شویم؛ نشاط سیاسی لازم است اما نزاع سیاسی، تخریب و اتهامزنی که شایسته نظام اسلامی نیست، هرگز نباید وجود داشته باشد.
رییسی در ادامه، با بیان اینکه کارهای انجام شده دولت باید پیوست فرهنگی و رسانهای داشته باشد تا خدمات دولت در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها به اطلاع مردم برسد، تأکید کرد: دولت باید در جلوگیری از اسراف، تبذیر، بیانضباطی اجتماعی و بیقانونی، پیشقدم باشد و رسانه ملی و سایر رسانهها باید این موارد را برای اصلاح امور کشور، تبیین کنند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی، زیبنده نظام و کشور نیست و برای حذف این مشکلات، باید تلاش و برنامهریزی انجام شود، گفت: 6 نشست مهم درباره طلاق، اعتیاد و آسیبهای اجتماعی که زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست با حضور رهبر معظم انقلاب و کارگزاران نظام برگزار شد و همه مسئولان، باید در میدان، برای کاهش آسیبهای اجتماعی شامل فقر، اعتیاد و طلاق تلاش کنند.
رییسی، ایجاد و ارتقای امید در مردم را ابرپروژه دولت سیزدهم دانست و تأکید کرد: روز به روز باید به اعتماد آحاد جامعه افزوده شود و وظیفه ما این است که ایمان و امید مردم را ارتقا دهیم.
رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز مأموریت خدمتگذاری به مردم، بر عهده دولتمردان نهاده شده است و کارنامه ما نزد ملت و رهبری مشخص است و باید تلاش کنیم تا کشور، در جایگاه بهتری قرار گیرد، تصریح کرد: تلاش برای اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازیها، انحلال موسسههای مالی متخلف، اصلاح اضافه برداشت از بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی و نظارت بر بانک مرکزی براساس قانون جدید، نظارت جدی بر شرکتهای دانشبنیان و نزدیک شدن آنها به دستگاههای دولتی برای ادامه همکاری و تلاش دولت برای ایجاد اشتغال، تا رسیدن به وضعیت مطلوب ادامه دارد.
رییس جمهور افزود: اشتغال، مسکن و ازدواج موارد مهمی هستند که زمینههای امید را در بین جوانان ایجاد میکند و دولت تمام تلاش خود را برای تحقق این موارد، به کار میگیرد.
رییسی در بخش پایانی سخنانش، موضوع فلسطین و غزه را مهمترین سخن و موضوع روز دنیا عنوان کرد و گفت: درد بیعدالتی، بیاقدامی و بیتوجهی کشورها به نالههای کودکان، زنان و مظلومان مقتدر غزه در دنیا پیچیده است و مطمئناً خون شهدای غزه و فلسطین و ایستادگی در برابر ظلم صهیونیستها، به تغییر شرایط در دنیا کمک خواهد کرد تا در آیندهای نزدیک، نظم عادلانه بر این سرزمین حاکم گردد.
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