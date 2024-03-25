۲۱۹ کیلو مواد مخدر در بیرجند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی موسوی صبح دوشنبه در تشریح خبر کشف محموله مواد مخدر در بیرجند اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی اطلاعاتی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط سوداگران مرگ در محورهای فرعی دریافت کردند که تیم‌های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر برای بررسی موضوع اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: مأموران هنگام کنترل محورهای های فرعی و همچنین ایست و بازرسی علی آباد شهرستان بیرجند به یک سواری پژو ۴۰۵ که با سرعت در حال حرکت بود مشکوک و با علائم هشدار دهنده به راننده خودرو دستور ایست داده و با اقدامات پلیسی خودرو را متوقف کردند که در بازرسی از سوار پژو، مقدار ۲۰۱ کیلو و ۶۵۰ گرم حشیش و ۱۸ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

وی افزود: مأموران در ادامه این عملیات یک سواری پژو ۴۰۵ دیگر که خودروی محموله مواد مخدر را اسکورت می‌کرد را توقیف و سرنشینان آن را دستگیر کردند.



سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه در این عملیات مجموعاً ۲۱۹ کیلو و ۸۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش کشف شد؛ تصریح کرد: در این رابطه ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۴ متهم دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی به قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ هشدار داد: پلیس به صورت شبانه روزی با چشمانی بیدار تحرکات اشرار و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را رصد می‌کند و اجازه ناامنی و جولان به مخلان امنیت عمومی را نخواهد داد.