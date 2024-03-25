عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه انفجار در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۲ و ۲۹ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه این حادثه به دنبال انفجار ناشی از نشتی کپسول اتفاق افتاده است، افزود: این حادثه در محله جوی‌آباد اصفهان اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مصدومیت چهار نفر شامل خانم ۳۰ ساله، آقای ۳۷ ساله، دختر ۷ ساله و پسر ۹ ساله در این حادثه ابراز کرد: ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه اعزام و مصدومان را به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان منتقل شد.