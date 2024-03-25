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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۵۸

حادثه انفجار در جوی‌آباد اصفهان ۴ مصدوم داشت

حادثه انفجار در جوی‌آباد اصفهان ۴ مصدوم داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت چهار نفر بر اثر حادثه انفجار در محله جوی‌آباد اصفهان خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه انفجار در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۲ و ۲۹ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه این حادثه به دنبال انفجار ناشی از نشتی کپسول اتفاق افتاده است، افزود: این حادثه در محله جوی‌آباد اصفهان اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مصدومیت چهار نفر شامل خانم ۳۰ ساله، آقای ۳۷ ساله، دختر ۷ ساله و پسر ۹ ساله در این حادثه ابراز کرد: ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه اعزام و مصدومان را به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان منتقل شد.

کد مطلب 6062143

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