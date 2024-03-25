بارش برف در ۴ جاده ارتباطی استان مرکزی

میثم سیفوری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی جادهای، در تمام محورهای ارتباطی استان مرکزی بارش برف و باران گزارش شده است.
وی افزود: این سامانه بارشی در گردنههای کوهستانی به ویژه گردنههای زالیان (توره به بروجرد، توره به شازند و ازنا به شازند، همچنین نقره کمر تفرش به صورت برف و سایر محورهای ارتباطی استان مرکزی بارش باران تداوم دارد.
وی بیان کرد: راهداری در محورهای برفگیر استان مرکزی انجام شده و در صورت نیاز در دیگر جادههای ارتباطی برفروبی و نمک پاشی انجام میشود همچنین نیاز است رانندگان در صورت تردد در مناطق سردسیر تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی گفت: از ابتدای طرح نوروزی ۴۲۰ نیروی راهدار و پشتیبان، ۳۰۰ دستگاه انواع ماشینآلات در قالب ۵۴ اکیپ در جادههای ارتباطی استان فعال هستند و به کاربران جادهای خدمات ارائه میدهند.
سیفوری بیان کرد: بارش باران تا پایان وقت امروز (دوشنبه) در برخی نقاط استان مرکزی با شدت ادامه دارد و صبح فردا (سهشنبه) قطع میشود.
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