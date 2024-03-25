به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آتش‌بس در نوار غزه را تصویب کرد اما در تصویب پیش‌نویس تعدیل شده این قطعنامه که شامل عبارت «آتش‌بس پایدار» بود، ناکام ماند.

بر اساس این گزارش، آمریکا در نشست شورای امنیت از وتو ضد پیش‌نویس قطعنامه آتش‌بس استفاده نکرد و به پیش‌نویس این قطعنامه رأی ممتنع داد.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل قبل از تصویب این قطعنامه، خواستار گنجانده شدن عبارت آتش بس پایدار در پیش‌نویس شده بود.

این قطعنامه همچنین بر ضرورت افزایش کمک‌ها به نوار غزه و برداشتن همه موانع در مسیر ارسال کمک‌ها تأکید کرد.

در قطعنامه شورای امنیت بر ضرورت آتش‌بس فوری در نوار غزه در ماه رمضان شده که منجر به آتش بس ثابت و پایدار شود، تأکید شده است.

این قطعنامه همچنین آزادی فوری و غیر مشروط همه اسیران اسرائیلی دربند مقاومت و تضمین رسیدن کمک‌های انسانی به نوار غزه را خواستار شده است.