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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۱۳

تصویب قطعنامه آتش‌بس فوری در نوار غزه در شورای امنیت

تصویب قطعنامه آتش‌بس فوری در نوار غزه در شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آتش‌بس فوری در نوار غزه را بدون استفاده آمریکا از وتو تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آتش‌بس در نوار غزه را تصویب کرد اما در تصویب پیش‌نویس تعدیل شده این قطعنامه که شامل عبارت «آتش‌بس پایدار» بود، ناکام ماند.

بر اساس این گزارش، آمریکا در نشست شورای امنیت از وتو ضد پیش‌نویس قطعنامه آتش‌بس استفاده نکرد و به پیش‌نویس این قطعنامه رأی ممتنع داد.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل قبل از تصویب این قطعنامه، خواستار گنجانده شدن عبارت آتش بس پایدار در پیش‌نویس شده بود.

این قطعنامه همچنین بر ضرورت افزایش کمک‌ها به نوار غزه و برداشتن همه موانع در مسیر ارسال کمک‌ها تأکید کرد.

در قطعنامه شورای امنیت بر ضرورت آتش‌بس فوری در نوار غزه در ماه رمضان شده که منجر به آتش بس ثابت و پایدار شود، تأکید شده است.

این قطعنامه همچنین آزادی فوری و غیر مشروط همه اسیران اسرائیلی دربند مقاومت و تضمین رسیدن کمک‌های انسانی به نوار غزه را خواستار شده است.

کد مطلب 6062350

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    نظرات

    • علی IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      8 2
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      مرگ و ننگ بر آمریکا و اسرائیل خبیث و حامیان جانیشون.. بحق همین ماه عزیز تقاص جنایاتتون رو بدید بزودی..
    • کریمی IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      4 0
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      لعن الله آل صهیون والامریکاوانگلیس وآلمان وفرانسه انشاالله
    • بابک گیلانی IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      3 0
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      هم وطنان عزیز خداوند در قرانی که من و شما انرا خوانده ایم فرموده عده ای با عده ای دشمن اید.حق طلبان وصلح خواهان جهان اعم از مردم ایران وفلسطین ویمن وغیره دشمنان زیادی دارند.راهی نیست جز وحدت وتقویت بینه دفاعی ونظامی جهت مبارزه نهایی آتی با قلدرهای جهان نیست
    • سوادکوهی IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      4 1
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      الان اسرائیل می‌دونه که روز قدس اگر بشه دیگه کارش تمومه. برای همین دست به دامن آمریکا شدن تا سریعاً قطعنامه تصویب کنند
    • حامد IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
      0 0
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      آمریکا ممتنع داد عجیبه،ولی خوب شد اسرائیل داشت طوفان الاقصی رو ادامه میداد
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      در روز قدس، کار اسراییل یکسره بشه

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