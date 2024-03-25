به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جان کربی» هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا گفت: رأی ممتنع ایالات متحده به قطعنامه آتش‌بس در نوار غزه به معنای تغییر در سیاست ما نیست.

کربی تصریح کرد: ما به قطعنامه رأی مثبت ندادیم و صرفا از رأی دادن خودداری کردیم زیرا نسخه نهایی قطعنامه شامل محکومیت حماس نمی شود.

این مقام ارشد کاخ سفید افزود: نمی‌دانم هیأت اسرائیلی به واشنگتن سفر می‌کند یا خیر و این سؤال را باید از خودشان پرسید، اما اگر اسرائیلی‌ها تصمیم بگیرند به دلیل رأی ممتنع شورای امنیت به واشنگتن نیایند، ما به ارتباط با آنها برای بیان نظرات خود ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: ما امیدواریم بتوانیم درباره عملیات رفح با هیأت اسرائیلی رایزنی کنیم، ولی اگر آنها از سفر به واشنگتن خودداری کنند، با وزیر دفاع (جنگ) اسرائیل در این خصوص گفتگو خواهیم کرد. ما معتقدیم که هر گونه عملیات نظامی گسترده در رفح اشتباه خواهد بود.

دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو سفر یک هیأت اسرائیلی به واشنگتن را پس از رای ممتنع آمریکا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش بس فوری در نوار غزه بود، لغو کرد.

دفتر نتانیاهو این موضع آمریکا را انحراف آشکار از موضع ثابت این کشور در شورای امنیت از زمان آغاز جنگ غزه عنوان کرد.

کاخ سفید هم اعلام کرد که تصمیم اسرائیل برای لغو اعزام هیأتی به واشنگتن برای تبادل نظر در مورد عملیات رفح «ناامیدکننده» است.

این خبر در حالی است که پنتاگون اعلام کرد که دیدار روز سه‌شنبه وزیر دفاع آمریکا با همتای اسرائیلی خود در پنتاگون همچنان برگزار می شود و سفر وزیر جنگ اسرائیل جدا از سفر هیئت اسرائیلی به کاخ سفید است.