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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۵۳

استقبال حماس از قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس در نوار غزه

استقبال حماس از قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس در نوار غزه

جنبش حماس ضمن استقبال از قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس در نوار غزه، بر ضرورت آتش‌بس دائم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای از قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس فوری در غزه استقبال و تأکید کرد: ما بر ضرورت دستیابی به آتش‌بس دائم که به خروج تمامی نظامیان اسرائیلی از نوار غزه و بازگشت آوارگان به خانه‌های خود منجر شود، تاکید می‌کنیم.

حماس افزود: ما همچنین آمادگی خود را برای مشارکت در عملیات مبادله اسرا که به آزادی اسرای هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی منجر شود، اعلام می‌داریم.

در این بیانیه آمده است: ما در همین راستا، بر اهمیت آزادی تردد شهروندان فلسطینی و ورود همه نیازهای انسانی برای همه ساکنان نوار غزه از جمله تجهیزات سنگین برای آواربرداری و دفن اجساد شهدای زیر آوار مانده از ماه‌ها پیش تاکید می‌کنیم.

جنبش حماس شواری امنیت را هم به اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور پایبندی به آتش‌بس در غزه و توقف نسل‌کشی و پاکسازی نژادی ملت فلسطین دعوت کرد.

این جنبش بر حق ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل خود به پایتختی قدس شریف، حق بازگشت و تعیین سرنوشت طبق قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی تاکید کرد.

حماس از تلاش‌های الجزایر و دیگر کشورها در شورای امنیت که پشتیبان ملت فلسطین بوده و هستند و برای توقف جنگ و نسل‌کشی رژیم اشغالگر تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

کد مطلب 6062381

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    نظرات

    • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      0 1
      پاسخ
      فقط نظر حماس باید اجرا شود

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