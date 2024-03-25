به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای از قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس فوری در غزه استقبال و تأکید کرد: ما بر ضرورت دستیابی به آتش‌بس دائم که به خروج تمامی نظامیان اسرائیلی از نوار غزه و بازگشت آوارگان به خانه‌های خود منجر شود، تاکید می‌کنیم.

حماس افزود: ما همچنین آمادگی خود را برای مشارکت در عملیات مبادله اسرا که به آزادی اسرای هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی منجر شود، اعلام می‌داریم.

در این بیانیه آمده است: ما در همین راستا، بر اهمیت آزادی تردد شهروندان فلسطینی و ورود همه نیازهای انسانی برای همه ساکنان نوار غزه از جمله تجهیزات سنگین برای آواربرداری و دفن اجساد شهدای زیر آوار مانده از ماه‌ها پیش تاکید می‌کنیم.

جنبش حماس شواری امنیت را هم به اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور پایبندی به آتش‌بس در غزه و توقف نسل‌کشی و پاکسازی نژادی ملت فلسطین دعوت کرد.

این جنبش بر حق ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل خود به پایتختی قدس شریف، حق بازگشت و تعیین سرنوشت طبق قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی تاکید کرد.

حماس از تلاش‌های الجزایر و دیگر کشورها در شورای امنیت که پشتیبان ملت فلسطین بوده و هستند و برای توقف جنگ و نسل‌کشی رژیم اشغالگر تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.