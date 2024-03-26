مشارکت مردم تنها راه حل مشکلات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه فاصلی فر در مراسم غباروبی امامزادگان باقریه بیرجند و توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی با تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) گفت: رمضان ماهی است که برتر از همه ماه‌ها است و باید در این ماه با خانه تکانی دل از مائده‌های آسمانی این ماه به خوبی استفاده کنیم تا مورد رحمت الهی واقع شویم.

وی تصریح کرد: حمایت‌های مادی و توزیع بسته‌های معیشتی و پهن کردن سفره‌های افطار ساده از جمله کارهای است که در ماه مبارک رمضان انجام می‌شود.

وی با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۳ توسط مقام معظم رهبری به سال "جهش تولید با مشارکت مردم " خاطر نشان کرد: نام گذاری سال جاری به نام سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نشانگر اهمیت توجه به تولید و اینکه جهش تولید تنها با مشارکت و حضور مردم در میدان عمل امکانپذیر است، دارد.

به گفته فاضلی فرد مشارکت مردم در دوران کرونا را به خوبی مشاهده کردیم که منجر به حل مشکلات در این حوزه شد و با توجه به تیزبینی مقام معظم رهبری برای هیجدهمین سال ایشان بر مسائل اقتصادی و برای ششمین سال بر موضوع تولید تاکید کرده‌اند تا اقداماتی که در این راستا انجام شود و تنها راه حل مشکلات کشور مشارکت مردم در این خصوص است تا با انجام این کار زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) شود و ما هم بتوانیم سربازان شایسته‌ای برای آن حضرت باشیم.

در ادامه این مراسم رئیس هیئت امنای امامزادگان باقریه بیرجند هم از توزیع ۵۰۰ بسته غذایی که از محل موقوفه بنگاه آب لوله بیرجند تهیه شده است، خبر داد و گفت: برای اینکه این بسته‌ها به دست افراد نیازمند واقعی برسد، شناسایی افراد مورد نظر انجام شده است که این افراد کسانی که تحت پوشش هیچ جایی نیستند.

حجت الاسلام توکلی افزود: یکی از کارهای که از چندی پیش برنامه‌ریزی در خصوص آن را شروع کرده‌ایم، این است که با استقرار پزشک عمومی و متخصص خدمات لازم را به مردم در این مکان ارائه کنیم.

شایان ذکر است که در این مراسم غبارروبی ضریح امام زادگان باقریه با حضور فرماندار بیرجند، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان و جمعی دیگر از مدیران دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مختلف مردم انجام و توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان واقعی نیز انجام شد.