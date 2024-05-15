به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، درخصوص برخی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه این کمیسیون در بحث تعطیلی شنبه‌ها به استفتاء از دفتر رهبر معظم انقلاب استناد داشته است، گفت: در دفاعیاتی که در صحن علنی داشتیم که مشروح مذاکرات آن هم وجود دارد، استناد ما به بحث اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و صحبت‌هایی بود که با دفاتر برخی مراجع در قم شده بود و اسمی از مراجع هم نبردیم و گفتیم با آنها مشورت شده و نظر آقایان این بوده که تعطیلی شنبه حرمت شرعی ندارد.

وی افزود: این یعنی مراجع نه مخالف بودند و نه موافق و گفتند حرمت شرعی برای تعطیلی شنبه نداریم. ما به این استناد کردیم و نامی از دفتر مقام معظم رهبری در صحن علنی مطرح نبوده چون استنادات علمی دقیقی در این خصوص بود و اگر بحث شرعی هم داشته باشد، قطعاً شورای نگهبان نظر خاص خود را دارد و هر ایرادی هم داشته باشد، ما موظف هستیم قانوناً و شرعاً آن را برطرف کنیم.