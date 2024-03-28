به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه «زندگی با آیه‌ها» یکی از مسابقات قرآنی ایام ماه مبارک رمضان است که از ابتدای این ماه مبارک در استان کردستان به اجرا درآمده است.

روزانه حدود ۵ هزار نفر از استان کردستان در این مسابقه پیامکی شرکت دارند.

برگزیدگان مسابقه روز شانزدهم از ماه مبارک رمضان که روزانه با عنوان سطر سطر زندگی با آیه‌ها در خبرگزاری مهر استان منتشر می‌شود، به شرح زیر است:

خانم اعظم زارع زاده از شهرستان یزد،

آقای محمد موسی سبحانی از شهرستان بیجار،

خانم عایشه عبداله پور از شهرستان سردشت،

آقای کمال نیلی از شهرستان مریوان،

خانم ساناز فتحی از شهرستان سنندج

روزانه به قید قرعه، به پنج نفر از عزیزانی که پاسخ صحیح را ارسال کرده‌اند، مبلغ ۵ میلیون ریال اهدا خواهد شد.

اگر شما هم می‌خواهید در این پویش شرکت کنید عدد ۵ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۸۸ ارسال کنید.