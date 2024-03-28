سفره های افطاری ساده در ۷۴ امامزاده مازندران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری پیش ازظهر پنجشنبه در آئین اهدای دو هزار سبد کالای معیشتی بین نیازمندان به طرح قرار یار دوازدهم اشاره و اضافه کرد: در قالب این طرح سبدهای معیشتی از محل خیران و درآمدهای امامزادگان بین نیازمندان توزیع می‌شود.

وی افطاری ساده را از دیگر طرح‌های اوقاف برشمرد و گفت: در شب‌های احیا و قدر دو هزار پرس غذای گرم بین مردم توزیع می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران از برپایی سفره‌های افطاری ساده در جوار ۷۴ امامزاده مازندران خبر داد و گفت: این سفره‌های افطاری با استفاده از کمک‌های مومنانه مردم و خیرین برپا می‌شود.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران اظهار کرد: این کمک‌های مومنانه با محوریت کمیته امداد و همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تأمین شده است.

وی با بیان اینکه پیرامون امامزادگان نیازمندان درقالب طرح افق حمایت می‌شوند، افزود: همچنین افطاری ساده در ماه رمضان در سطح ۷۴ امامزاده صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام حیدری جناسمی با اشاره به همت والای مردم برای تأمین اطعام افطاری ساده در امامزادگان استان، گفت: روزانه بیش از ۵۰۰ نفر از افطاری ساده بهره‌مند می‌شوند.

وی از توزیع ۲۱۵ هزار بسته معیشتی در سال گذشته خبر داد و یادآورشد: ۴۵۰ پروژه عمرانی با همراهی مردم و خیرین نیک اندیش در استان درحال اجرایی است.

حجت‌الاسلام حیدری جناسمی با بیان اینکه از اسفند سال گذشته تا به امروز حدود ۱۰ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.

وی از اعلام آمادگی اوقاف و امور خیریه مازندران برای همکاری با کمیته امداد استان برای دستگیری از نیازمندان خبر داد و افزود: بسته معیشتی به همراه وجه نقد به نیازمندان شناسایی شده از سوی امداد استان اهدا می‌شود.